Rodzina Tuska na podsłuchu? Siemoniak w TVP obalił teorię premiera

Premier zarzucił politykom PiS, że podsłuchiwali jego najbliższą rodzinę. "Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?" – napisał Tusk w środę w serwisie X, zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście" – dodał Tusk w kolejnym wpisie.

Siemonia zabrał głos

O podsłuchy względem rodziny premiera pytany był Tomasz Siemoniak. Minister podkreślił, że do takiej sytuacji mogło dojść, jeżeli np. córka Donalda Tuska dzwoniła do osób, których działalność monitorowały służby.

– Prokuratura potwierdziła, że Katarzyna Tusk, ponieważ kontaktowała się z jedną z osób będących pod kontrolą Pegasusa, to jej rozmowy mogły paść łupem – przyznał Siemoniak.

Jest głos z PiS. "Kłamstwo i manipulacja"

Sprawę komentuje Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji w rządzie PiS. "Tusk chce, żebyście myśleli, że inwigilowano jego rodzinę. To kłamstwo i manipulacja. Zaprzeczył temu dziś rano w TVP T. Siemoniak" – stwierdził polityk.

"Rodzina premiera kontaktowała się z osobą, której założono kontrolę operacyjną i te rozmowy zostały zarejestrowane. Zapewne chodzi o Giertycha, przeciwko któremu prowadzono śledztwo o wielomilionowe defraudacje. Dzień bez okłamywania Polaków to dla tego rządu dzień stracony" – napisał były minister.

Nieoficjalne doniesienia o Katarzynie Tusk

Wcześniej Onet podał, że Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera, otrzymała status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystywania Pegasusa. Według portalu, status pokrzywdzonej dla Katarzyny Tusk wiąże się z reprezentowaniem jej przez Romana Giertycha, który miał być inwigilowany tym systemem.

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że specjalny zespół śledczy planuje w najbliższym czasie przesłuchać również żonę premiera – Małgorzatę Tusk.

