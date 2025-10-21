Woś reaguje na ruch prokuratury. "Nie liczę na uczciwy proces"

Prokurator z Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi, posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Polityk usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz przywłaszczenia mienia publicznego o wartości 25 mln zł.

Sprawa dotyczy rzekomych nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, ze środków którego został zakupiony m.in. system Pegasus. Prokuratura badała, czy w latach 2016-2023 niektórzy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wydawali pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości w sposób uznaniowy, czyli przekazywali środki podmiotom, które nie miały do tego prawa, czym działali na szkodę Skarbu Państwa.

Woś wydał oświadczenie

Były wiceminister sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych swoją odpowiedź. "Pegasus służył walce z przestępczością, więc alergia Tuska, Żurka, Nowaka, Giertycha czy Grodzkiego na taki sprzęt nie dziwi. Tak jak przestępcy nie lubią policji, tak różnej maści kryminaliści nie znoszą narzędzi do wykrywania przestępstw" – zauważa Woś.

W oświadczeniu wskazał m.in., że "dofinansowanie dla CBA było w pełni legalne" i że nie zakupił systemu Pegasus, "choć chętnie by to zrobił, aby skuteczniej łapać przestępców". "Udzieliłem legalnego dofinansowania dla CBA, które zakupiło system używany do łapania bandziorów przez kilkanaście państw UE". Woś zapewnia, że gdyby dziś miał podejmować decyzję, zrobiłby to samo.

twitter

"Na uczciwy proces nie liczę, bo po to właśnie Żurek zmienił rozporządzenie – aby wskazywać palcem, a nie losować. Mam jednak nadzieję na pełną jawność procesu i zapraszam każdego na salę rozprawę, by zobaczyć skalę bezprawia, jakiego dopuszcza się Tusk wobec opozycji. Brak jakichkolwiek sukcesów rządu Tuska sprawia, że sięgają po represje wobec opozycji" – przekonuje polityk PiS.

