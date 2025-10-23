Olbrzymi spór Trzaskowskiego z Tuskiem. Polityk KO: Spuścili go w kiblu

Sprawę opisuje dziennikarz Onetu Kamil Dziubka w książce "Kierownik" poświęconej Donaldowi Tuskowi. Przypomina w niej, że po 2020 roku Rafał Trzaskowski wzdragał się przed przejęciem Platformy Obywatelskiej, wspierając przywództwo Borysa Budki. Ten jednak za plecami prezydenta Warszawy brał udział w przygotowaniach do powrotu Tuska do krajowej polityki. Trzaskowski o całej operacji nie miał pojęcia.

– Byliśmy wkur*****, że to zrobili za naszymi plecami. Uważaliśmy, że jesteśmy wobec nich lojalni – mówi współpracownik Trzaskowskiego. Jak dodaje, całe otoczenie prezydenta Warszawy liczyło, że Budka "zachowa się honorowo".

Ostatecznie Trzaskowski o powrocie Tuska dowiedział się w ostatniej chwili.

Polityk KO: Spuścili go w kiblu

Jeden z polityków KO stwierdza, że Trzaskowski "knuł" ze Sławomirem Nitrasem i kilkoma innymi osobami. Jego zdaniem Tyle że wyglądali jak "faceci, którzy idą grać w pokera, a w życiu nawet karty w ręku nie mieli. A chcieli grać z zawodowym szulerem".

– Rafał ma do dziś poczucie, że został wtedy zdradzony między innymi przez Budkę. Bo jednak w najgorszych momentach stał przy tej "budkowej" Platformie. A jak przyszło co do czego, to go spuścili w kiblu – ocenia.

"Trzaskowski dostał wpi***ol"

Członek władz Platformy Obywatelskiej dodaje, że do bardzo ostrej dyskusji doszło przed posiedzeniem Rady Krajowej, gdy Borys Budka zaprosił na obiad członków prezydium zarządu partii.

Trzaskowski stwierdził, że chce walczyć o funkcję szefa partii i domaga się szybkich wyborów, w których wezmą udział wszyscy członkowie Platformy.

– Rafał dostał tam taki wpier***, że do dziś to pamięta. Prawie wszyscy na niego wsiedli, łącznie z Kopaczową. Przyjmował ciosy z każdej strony. Ludzie byli w szoku, że tu się bezkrwawo odbywa zmiana, mamy ruszać w Polskę, chcemy odbudować poparcie, a Rafał odwala taki numer. I Trzaskowski musiał ustąpić – wspomina polityk.

