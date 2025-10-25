Nowacka: My kochamy was wszystkich, oni kochają pieniądze

W Warszawie trwa konwencja Platformy Obywatelskiej. Celem wydarzenia jest połączenie się PO, Inicjatywy Polskiej oraz Nowoczesnej. W trakcie swojego wystąpienia Donald Tusk przede wszystkich atakował Prawo i Sprawiedliwość. W ten sam sposób swoją przemowę wygłosiła Barbara Nowacka.

– To, co oni robili z Polską, oni chcą, żeby to wróciło. Oni marzą o tym, żeby z powrotem mogli kraść, mogli kłamać, mogli być w tym być bezkarni i mogli dowolnie nienawidzić Polski i Polaków. Bo oni kochają wyłącznie pieniądz i wyłącznie Jarosława Kaczyńskiego, a my kochamy was wszystkich, my kochamy Polskę – powiedziała lidera Inicjatywy Polskiej.

Minister edukacji narodowej przekonywała, że tylko Koalicja Obywatelska może wygrać wybory parlamentarne, które odbędą się w 2027 roku.

– Premier Donald Tusk powiedział: "pomóżcie tym słabszym po naszej stronie" i pomógł naszym koalicjantom. I chwała mu za to, bo dzięki temu stworzyliśmy bardzo ciekawą koalicję. Tylko my wiemy, my, ci którzy są w Inicjatywie Polska i ci którzy tworzyli Nowoczesną, że jeżeli chcemy odnosić sukcesy, trzeba być w Koalicji Obywatelskiej. Bo tutaj bije serce demokratycznej Polski, bo tutaj nikt nie jęczy o stołki, bo tutaj robimy nie gadamy – stwierdziła.

PO łączy siły z koalicjantami

Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska stworzą nowe ugrupowanie, którego nazwa jest już dobrze znana. Wymienione partie będą tworzyć jedną strukturę – Koalicję Obywatelską. Dotychczas taką nazwę nosił klub parlamentarny tworzony przez wspomniane ugrupowania. Jak podaje Radio Zet, jeszcze w tym roku mogą się odbyć wybory władz nowej partii, natomiast w zarządzie krajowym może dojść do kilku zmian.

Sobotni zjazd zjednoczeniowy nie będzie jedynym wydarzeniem przewidzianym przez polityków PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej w ten weekend. W niedzielę kilkuset działaczy nowego ugrupowania przeniesie się do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tam zaplanowano dyskusję programową. Mają w niej wziąć udział politycy, ale też eksperci.

