Trzaskowski uderza w PiS podczas konwencji KO: Szuka wrogów na Zachodzie

Prezydent Warszawy przekonywał: – Nasi konkurenci – PiS – upatrują głównych problemów w Europie Zachodniej i szukają wrogów we Francji i w Niemczech. Natomiast my jesteśmy absolutnie przekonani, że to jest właśnie ten moment, w którym musimy współpracować, to jest ten moment, w którym musimy zmieniać oblicze Unii Europejskiej – mówił Rafał Trzaskowski podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.

"Gramy w pierwszej lidze w Unii Europejskiej"

Trzaskowski przekonywał, że Polska ma dziś silną pozycję w Unii. – Dogoniliśmy państwa, które kiedyś były poza naszym zasięgiem, rozwijamy się niesamowicie szybko i absolutnie dzisiaj gramy w pierwszej lidze w Unii Europejskiej. To jest dla nas wszystkich najważniejsze: nic o nas bez nas – podkreślił. Dodał, że obecnie Polska jest uznawana za państwo, bez którego nie zapadają kluczowe decyzje. – Dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić taką decyzję, która mogłaby być podjęta bez Polski, właściwie w każdym obszarze wszyscy w Unii Europejskiej, ale również na świecie, pytają się o stanowisko Polski, dlatego, że pokazaliśmy, że nasza polityka jest efektywna i że mamy wpływ na rzeczywistość – powiedział.

Zdaniem Trzaskowskiego "to moment, w którym musimy wykonać skok w przyszłość", ponieważ „w najbliższych latach rozstrzygnie się, czy Polska będzie wzmacniała swój potencjał i swoją rolę w Unii Europejskiej i na świecie i czy jej głos będzie nie tylko słyszany, ale też wpływowy”. Podkreślał, że Unia Europejska zaczęła przyjmować nowe kierunki działania również dzięki polskim staraniom. – Unia Europejska ma nowe priorytety, również dzięki naciskom Polski, którymi są m.in. zwiększenie konkurencyjności gospodarki i odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy – zaznaczył.

"Sukcesu Polski nie byłoby bez pieniędzy, które płyną z Unii Europejskiej"

Trzaskowski zapowiedział również, że nadchodząca walka o budżet Unii będzie dla Polski strategiczna. – To bardzo ważne: dwa biliony euro w tym kolejnym budżecie. To ważne, żeby te pieniądze były wydawane zgodnie z naszym interesem, bo tego sukcesu Polski nie byłoby bez pieniędzy, które płyną z Unii Europejskiej. A to właśnie Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska przez lata pokazała, że jesteśmy najbardziej skuteczni, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy z Unii – mówił.

Na koniec przypomniał, że głównym celem KO jest wzmacnianie zachodnich sojuszy. – Z jednej strony musimy mieć jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, być jak najsilniejsi w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale również nasza rola w Unii Europejskiej jest absolutnie dzisiaj kluczowa i zdolność wpływania na to, co dzieje się w Unii – podsumował.

