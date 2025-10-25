"Dla dobra całej ludzkości". Tym wezwaniem Kaczyński zakończył konwencję PiS

– Musimy podjąć jeszcze jeden wysiłek – trudny, na arenie międzynarodowej. Sądzę, że tutaj nie wielu jest takich, którzy chcieliby przyjąć opcję niemiecką, berlińsko-brukselską, o której mówiłem w pierwszym przemówieniu. A jeżeli chcemy przyjąć tę drugą opcję – wielkiej, zbrojnej – bo dziś jest taki świat, że ona musi być zbrojna – koalicji państw demokratycznych, to wtedy musimy, także my, nad tym zacząć pracować – powiedział Jarosław Kaczyński.

Konwencja PiS. Kaczyński: Obrońmy cywilizację chrześcijańską

Nawiązując do wielokrotnie wyrażanej przez siebie oceny lider PiS i tym razem nie krył, że kluczowym graczem są w tej perspektywie Stany Zjednoczone. – Są metody takiej pracy. Zarówno w relacjach, które mamy naprawdę rozbudowane na różne sposoby z USA, z obecną administracją, jak i z innymi poprzez kontakty także z różnego rodzaju partiami politycznymi, grupami, które w jakiś sposób organizują ludzi, którzy mają podobne poglądy i idee. Tylko to może doprowadzić, by ta niełatwa w realizacji koncepcja została rzeczywiście zrealizowana. To jest coś niezwykle ważne w wymiarze globalnym, ale także w niezwykle ważnym wymiarze historycznym. My żyjemy w kwestionowanej i już podupadającej, ale jednak cywilizacji chrześcijańskiej – powiedział Kaczyński.

Polityk przypomniał słowa swojej śp. brata i byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mawiał, że chrześcijaństwo stworzyło najbardziej życzliwą człowiekowi cywilizację w dziejach świata. – Obrońmy tę cywilizację, bo ona jest dzisiaj zagrożona – zaapelował Kaczyński. – Tak się zdarzyło, że pokoleniom tutaj obecnym przypada taka misja. Chcę państwu powiedzieć, że będzie czymś ogromnie ważnym i naprawdę satysfakcjonującym dla każdego, kto będzie w tym uczestniczył, by to ogromne, globalne i historyczne w najdalej idącym znaczeniu tego słowa zadanie wykonać. Już w tym wypadku nie tylko dla dobra Polaków, ale także dla dobra całej ludzkości – zakończył prezes PiS.

