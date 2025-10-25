Lider PiS wyśmiał partię Tuska: Czegoś takiego nie było, oni są pierwsi

Konwencję programową PiS "Myśląc Polska zakończyło przemówienie podsumowujące Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS mówił m.in. o...

Myśląc Polska. Kaczyński podsumowuje kongres

Lider PiS podkreślał, że ugrupowanie ma przed sobą zadanie nawiązania kontaktu z młodzieżą. W wystąpieniu motywował działaczy do przedsięwzięć w tym zakresie. Kaczyński wspomniał też o dzisiejszym wchłonięciu przez partię Donalda Tuska formacji satelickich i zmiany nazwy.

– Musimy pracować, pracować i jeszcze raz pracować. […] Musimy nawiązać bardzo intensywny kontakt ze społeczeństwem, mamy przed sobą objazd wszystkich powiatów, co więcej, jeszcze bardziej ambitny objazd wszystkich gmin. Mamy przed sobą przedsięwzięcia związany naszymi relacjami z młodym pokoleniem, to jest bardzo istotne. […] Praca, praca i jeszcze raz praca, a najdalej za dwa lata, a może i wcześniej, będziemy mieli tego pozytywne konsekwencje, o tym jestem głęboko przekonany – stwierdził.

Koalicja Obywatelska. "Czegoś takiego nie było, oni są pierwsi"

– Szczególnie przekonali mnie ci, którzy dzisiaj zorganizowali w Warszawie inne spotkanie, ważne można powiedzieć. Otóż jedna partia, która niewątpliwie istnieje, jest nawet dużą i silną partią […], ta partia zjednoczyła się z dwoma innymi, które też istnieją, tylko dyskretnie. Dyskrecja to jest wielka zaleta, zatem nie ma z czego się śmiać. Otóż te dwie partie dyskretne zdecydowały się połączyć z tą jedną niedyskretną i zdecydowano się na nową nazwę – tą samą, która była przedtem. Interesowałem się polityką od dzieciństwa, zamachu stanu de Gaulle’a w 1962 roku […]. Otóż czegoś takiego nie było, oni są pierwsi. Także naprawdę gratuluję. Co prawda w jakimś momencie chyba troszkę stracili wiarę w to osiągnięcie i podobno jutro mają być jakieś panele, ale też oczywiście życzę powodzenia — mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS: Oni nie mają skrupułów. Musimy napiąć muskuły

– Już tak na poważnie – przeciwnik chociaż bywa po prostu wręcz komiczny w swoich przedsięwzięciach, ale jednak w dalszym ciągu istnieje i na różne sposoby myśli nie mając żadnych oporów moralnych w żadnej sprawie, w jaki sposób utrzymać władzę. Bo oni wiedza, że utrata władzy będzie dla nich bardzo poważnym nieszczęściem. Walczymy w momencie, w którym zmienia się Polska, świat, jest wojna, która trwa długo, nie wiadomo, jak długo będzie trwała, jak się zakończy. Musimy naprawdę napiąć muskuły zarówno te, które mamy w rękach, nogach itd., ale i te, które mamy w głowie i żeby ludzie wiedzieli, że głosując na PiS głosują za tym, żeby Polska była w krótkim czasie silniejsza, bogatsza i w jakimś sensie mądrzejsza, i żeby ich los był dużo lepszy, a jednocześnie by uniknąć różnych nieszczęść – powiedział prezes PiS.

