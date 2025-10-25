Kaczyński: W Polsce już są niskie podatki

– Ja chciałem przede wszystkim zwrócić się z podziękowaniem za zorganizowanie tego spotkania do Piotra Glińskiego, ale nie tylko za zorganizowanie, ale także za koncepcję, bo ja nie ukrywam, że ja miałem inną, dużo skromniejszą, ale dałem się przekonać. Miałem wiele obaw, ale wyszło dobrze – oznajmił na początku przemówienia podsumowującego kongres PiS lider partii.

Kaczyński: Polska potrzebuje wielkiej zmiany

– Prezentowano różne koncepcje, a także wielka wiedzę na temat tego, co dziś w Polsce się dzieje, co trzeba zmienić. To wszystko, co nam jest potrzebne, żeby ten zamysł skonstruowania nowego, wielkiego programu dla Polski. Polska wymaga naprawdę wielkiej zmiany. Tym razem wybory nie mogą być wyborami odnoszące się do ekipy, która ma rządzić, to musi być wybór między dwiema opcjami, które z jednej strony dziś są realizowane i prowadzą do nieszczęścia, a opcjami, które niestety w tej chwili przez rządzących nie są podejmowane, ale mogą prowadzić do wielkiego sukcesu naszego narodu – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Musimy osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw, bo nam się to należy, bo nasza historia wskazuje na to, że nam się to właśnie należy. Musimy także dlatego, że nie wolno marnować szans, a dziś jest czas marnowania szans, musimy go skończyć i naszą szansę, która może po raz pierwszy pojawiła się w naszych dziejach wykorzystać i możemy to wykorzystać. To spotkanie, te rozmowy wskazują na to, że to nie jest marzenie, bujanie w obłokach, to jest realna możliwość i to nie w odległym czasie, tylko w takim, który nie jest jutrem, ale nie jest też czymś odległym, czymś o czym człowiek nawet w latach nie może myśleć w perspektywie swojego życia. Ten stan musi być wykorzystany, choć dzisiaj jest źle. Mamy więc to pierwsze zadanie. Otóż musimy wygrać wybory, skonstruować program, który będzie temu służył i który będzie jednocześnie propozycją, która zwraca się do wszystkich najważniejszych grup naszego społeczeństwa, naszego narodu – mówił polityk.

Prezes PiS: W Polsce są niskie podatki

Kaczyński powiedział, że w Polsce dzięki rządowi PiS "już są niskie podatki" i pokazał broszurę, która – jak powiedział – odnosi się do ich uproszczenia, nie obniżenia. – Ale trzeba uprościć procedury ich ściągania, bo one są często bardzo skomplikowane i bardzo uciążliwe. W broszurze zostało opisane jak to zrobić. To jest jeden z przykładów, ale bardzo ważny. Jest to skierowane przede wszystkim w stronę środowiska przedsiębiorców – oznajmił Kaczyński.

