Współpracownik Morawieckiego: Można to zrobić bez podnoszenia podatków

W Katowicach dobiega końca dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc Polska". Wydarzenie ma być wstępem do opracowania nowego programu partii, którego oficjalna prezentacja planowana jest na wiosnę. Wśród głównych tematów obrad znalazło się m.in. bezpieczeństwo państwa, polityka społeczna i gospodarka, przyszłość wymiaru sprawiedliwości czy polityka zagraniczna.

Patkowski: Potrzebne działania uszczelniające, jak po 2016 r.

Były prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i były wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział, że należy "wrócić do zasady, w której dochody nominalne rosną szybciej niż ponoszone wydatki, a przynajmniej wydatki na cele bieżące".

– Udział dochodów podatkowych w relacji do PKB to obecnie ok. 42 proc. i to jest bardzo mało na tle innych państw Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że żeby ten wskaźnik wzrastał, to trzeba podnosić podatki. Od 2016 r. do 2020 r., czyli wybuchu pandemii, relacja dochodów do PKB wzrastała, a szczególnie było to widoczne w podatku VAT, chociaż go nie podnosiliśmy. Wynikało to z uszczelnienia i są potrzebne działania uszczelniające, jakie były podejmowane po 2016 roku — powiedział Patkowski.

– Trzeba też wprowadzić zasadę, w której realny wzrost PKB, powiększony o wskaźnik inflacji, ale pomniejszony o koszty obsługi długu, jest wyższy niż deficyt pierwotny – zaproponował.

Socjal dla każdego Polaka?

Należy nadmienić, poddane pod dyskusję zagadnienia są póki co nie pewnymi lecz potencjalnymi punktami programowymi. Nie wiadomo, czy znajdą się w ostatecznym programie partii na wybory parlamentarne za dwa lata. W ramach sfery społecznej zaproponowano m.in. coroczną waloryzację świadczenia socjalnego 800 plus, przyznawanie bonów mieszkaniowych do 100 tys. zł. i gwarantowany dochód 500 zł miesięcznie dla każdego Polaka. Jednocześnie zlikwidowana miałaby zostać kwota wolna od podatku, co zasiliłoby budżet.

W panelu dotyczącym finansów moderowanym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego uczestniczył także prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski, który zaproponował zmiany w zakresie polityki podatkowej i socjalnej w odwrotnym kierunku.

