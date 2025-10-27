Niesiołowski idolem polityka KO. Zaskakujące wyznanie

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której stworzono nowe ugrupowanie wraz z Nowoczesną Adama Szłapki i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej.

– Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać. Żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro. Do zwycięstwa – powiedział premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu.

Zembaczyński: Nie znam nikogo bardziej charyzmatycznego niż Tusk

Do wydarzenia odniósł się w poniedziałek na antenie RMF FM poseł KO Witold Zembaczyński. Parlamentarzysta stwierdził, że nowa formuła pozwoli ugrupowaniu być silniejszym tworem, "łącząc naszą lewicową flankę Barbary Nowackiej i liberalną (flankę) Adama Szłapki, czyli Nowoczesną".

Zembaczyński stwierdził jednocześnie, że lider Koalicji Obywatelskiej musi być charyzmatyczną postacią, a nie zna nikogo bardziej charyzmatycznego niż Donald Tusk.

– Każdy, kto myślał, że jego siła się kończy, po prostu był w błędzie – stwierdził były wiceprzewodniczący Nowoczesnej.

Poseł KO: Niesiołowski jest moim mistrzem

Jak zaznaczył parlamentarzysta, "KO to okrzepła marka na rynku politycznym, rozpoznawalna marka", dlatego zmiana nazwy związana z połączeniem Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej nie była konieczna. – To jest marka, która pokonała populizm Jarosława Kaczyńskiego – powiedział Zembaczyński.

Dość zaskakujące słowa padły w kontekście byłego polityka Platformy Obywatelskiej. Witold Zembaczyński przyznał bowiem, że jego mistrzem jest Stefan Niesiołowski, który słynie z bardzo dosadnych wypowiedzi o partii Jarosława Kaczyńskiego. – On potrafił dokręcić PiS-owi śrubę. Z chęcią przejąłbym od niego ten śrubokręt – skwitował z uśmiechem poseł Koalicji Obywatelskiej.

