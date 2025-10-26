Szłapka wyjaśnia, co ogłosił Tusk. "Żeby był lepszy przepływ informacji"

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik zorganizowano konwencję programową Koalicji Obywatelskiej. W niedzielę głos zabrał Donald Tusk. – Bardzo się cieszę, że nasze spotkanie dzisiejsze ma bardzo praktyczny wymiar. My rozmawiamy o przyszłości, ale nie z głową w chmurach, tylko patrząc odważnie w niebo i podejmując nawet decyzje. Rozmawialiśmy także — m.in. z trójką bohaterów spotkań o polskiej obecności w kosmosie i szansach z tym związanych — o jednej z najważniejszych potrzeb, która może spiąć wiele elementów ich sukcesów, i co jest niezbędne z punktu widzenia także bezpieczeństwa Polski, czyli o centrum operacji satelitarnych – przekazał Tusk.

Szef rządu ogłosił nową inwestycję. – Mamy genialnych ludzi. Polska staje się liderem regionu, mamy do dyspozycji także środki, żeby takie centrum powstało w Polsce jak najszybciej. Tak, ta decyzja zapadła dzisiaj. W Polsce powstanie centrum operacji satelitarnych – poinformował lider KO.

Szłapka: Dużo ciekawych pomysłów

Więcej informacji podał rzecznik rządu. – Chodzi o to, żeby był lepszy przepływ informacji i taka synergia tego wszystkiego, co w tych nowych technologiach Polska robi – wskazał w Polsat News Adam Szłapka.

– To jest dopiero początek (...) To będzie instytucja, która będzie koordynowała wszystkie prace związane z kwestiami satelitarnymi, mamy naprawdę świetnych ludzi – dodał Szłapka. Przedstawiciel rządu stwierdził, że nasz kraj dysponuje ludźmi, którzy znają się na "tworzeniu, wykorzystywaniu nowych technologii". Przyznał, że szczegóły inicjatywy podane zostaną "później", a zapowiedź jest tylko początkową propozycją.

– Premier rozmawiał z szefową Polskiej Agencji Kosmicznej i Sławoszem Uznańskim i panem Rafałem Modrzewskim (dyrektor generalny ICEYE, firmy zajmującej się budową komercyjnej konstelacji mikrosatelitów wyposażonych w radar SAR – red.). Dużo ciekawych pomysłów i mamy jako Polska potencjał, żeby wykorzystywać nowe technologie, przemysł kosmiczny do tego, żebyśmy się szybciej rozwijali – tłumaczył Szłapka.

– Rzeczy, z których korzystamy na co dzień, które zmieniły całą gospodarkę światową, to rzeczy, które wynikają z przemysłu kosmicznego bądź obronnego, więc warto w to inwestować – mówił rzecznik rządu, wskazują na internet, mikroprocesory czy mikrofale.

