Tusk ogłasza nową inwestycję. "Takie centrum powstanie"

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik zorganizowano konwencję programową Koalicji Obywatelskiej. W niedzielę głos zabrał Donald Tusk.

– Rozmawiamy dziś z zaproszonymi gośćmi, ludźmi sukcesu o tym, jak budować złotą polską dekadę, która, jak wierzę, jest przed nami. Jak ją budować na tym, co o przyszłości rozstrzygnie. Mamy prawo i obowiązek powiedzieć wszystkim Polkom i Polakom, że możemy szybciej, możemy wyżej i możemy dalej – przekonywał premier.

– Bardzo się cieszę, że nasze spotkanie dzisiejsze ma bardzo praktyczny wymiar. My rozmawiamy o przyszłości, ale nie z głową w chmurach, tylko patrząc odważnie w niebo i podejmując nawet decyzje. Rozmawialiśmy także — m.in. z trójką bohaterów spotkań o polskiej obecności w kosmosie i szansach z tym związanych — o jednej z najważniejszych potrzeb, która może spiąć wiele elementów ich sukcesów, i co jest niezbędne z punktu widzenia także bezpieczeństwa Polski, czyli o centrum operacji satelitarnych – przekazał Tusk.

Szef rządu ogłosił nową inwestycję. – Mamy genialnych ludzi. Polska staje się liderem regionu, mamy do dyspozycji także środki, żeby takie centrum powstało w Polsce jak najszybciej. Tak, ta decyzja zapadła dzisiaj. W Polsce powstanie centrum operacji satelitarnych – poinformował lider KO.

Trzaskowski uderza w PiS: Szuka wrogów na Zachodzie

Drugiego dnia konwencji KO Rafał Trzaskowski ostro skrytykował podejście Prawa i Sprawiedliwości do polityki zagranicznej.

Prezydent Warszawy przekonywał: – Nasi konkurenci – PiS – upatrują głównych problemów w Europie Zachodniej i szukają wrogów we Francji i w Niemczech. Natomiast my jesteśmy absolutnie przekonani, że to jest właśnie ten moment, w którym musimy współpracować, to jest ten moment, w którym musimy zmieniać oblicze Unii Europejskiej – mówił Rafał Trzaskowski podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.

