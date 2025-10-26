PiS przedstawił propozycje. Kaczyński mówi, co dalej

– To pierwszy krok w budowie wielkiego programu wielkiej zmiany w Polsce, ale zmiany, która będzie się wpisywała także w wielką zmianę w Europie, a może w całej naszej cywilizacji. Poruszyliśmy tutaj mnóstwo różnych spraw, odnoszących się do naszego życia społecznego, gospodarczego, politycznego, do sfery kultury, sfery nauki – mówi na nagraniu lider PiS.

Jarosław Kaczyński: Zdecydowana większość musi być zrealizowana

– To była dyskusja z jednej strony krytyczna, bo oceniamy to, co dzieje się dzisiaj, ale z drugiej strony to była też krytyka zapowiadała tę zmianę. To nie była krytyka z pozycji ludzi, którzy mówią źle i nie wiedzą, co dalej zrobić – dodał.

– Tutaj padło bardzo wiele, bardzo poważnych propozycji. I to cieszy, to tworzy nadzieję, że – nie wiem, czy to będzie już za kilka miesięcy, czy dopiero za dwa lata – ale spotkamy się tutaj, już rozmawiając o tym ostatecznym programie – zapowiedział.

– Wtedy pewnie nie będą to panele, tylko referaty przedstawiające różne elementy tego programu, a chwilę później zostanie on już ostatecznie napisany i przedstawiony społeczeństwu. To jest droga do dobrego, demokratycznego, bo wybory demokratyczne powinny opierać się o programy, ale o programy, które są później realizowane. Nie zawsze wszystko się udaje, ale wszystkie rzeczy muszą być podjęte, a zdecydowana większość z nich musi być zrealizowana – powiedział Kaczyński.

– Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która pokazała – po raz pierwszy po 1989 roku – że tak można. I to jest, jak sądzę dobra zapowiedź nie tylko dla nas, bo my jesteśmy tylko instrumentem, tylko dla Polaków, dla naszego narodu – zakończył.

PiS przedstawił propozycje

W weekend odbyła się konwencja programowa PiS zatytułowana "Myśląc Polska". Politycy PiS, eksperci i komentatorzy – z zdecydowanej większości związani z PiS – uczestniczyli w licznych panelach dyskusyjnych dotyczących funkcjonowania państwa. Dotyczyły one m.in. wymiaru sprawiedliwości, finansów publicznych, polityki zagranicznej, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, służby zdrowia, służb specjalnych, sił zbrojnych i obrony cywilnej czy mediów publicznych. Wskazano też na zagrożenia związane z tzw. polityką klimatyczną Brukseli, oligarchizacją Unii Europejskiej i paktem migracyjnym.

Jeszcze więcej socjalu i dla każdego?

Na stronie partii opublikowano obszerny dokument zawierający teksty z inicjatywami, jakie ewentualnie zamieści później w swoim programie. Należy nadmienić, że nie są to pewne punkty programowe, lecz propozycje poddane przez ugrupowanie pod dyskusję. Nie wiadomo, czy znajdą się w ostatecznym programie partii na wybory parlamentarne za dwa lata.

Zaproponowano m.in. sfinansowanie z podatków corocznej waloryzacji świadczenia socjalnego 800 plus, przyznawanie bonów mieszkaniowych do 100 tys. zł. i gwarantowany dochód 500 zł miesięcznie dla każdego Polaka. Jednocześnie zlikwidowana miałaby zostać kwota wolna od podatku, co zasiliłoby budżet. Propozycje socjalne PiS pochwaliła minister równości z Lewicy Katarzyna Kotula, wskazując, że PiS kopiuje Lewicę".

Wystąpienie prezesa partii

Konwencję rozpoczęło i zakończyło wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS przekonywał, że obecna władza prowadzi Polskę do wielkiego nieszczęścia, a jego konkurent premier Tusk i jego partia nie ma żadnych oporów moralnych w żadnej sprawie. Zapowiedział, że politycy PiS odwiedzą nie tylko wszystkie powiaty, ale wszystkie gminy, by przekonywać społeczeństwo – szczególnie młodych – to programu partii. Dodał, że agenda formacji musi być skierowana do "wszystkich najważniejszych grup w społeczeństwie". Wskazywał, że wymagana jest "naprawdę wielka zmiana". Podkreślił, że "musimy osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw". Wyraził swoją opinię jakoby w Polsce były "niskie podatki". Zapowiedział uproszczeni ściągalności danin, przyznając, że system jest zbyt skomplikowany i uciążliwy.

Prezes PiS ponownie wyraził swoje poparcie dla "Pax Americana" przez co rozumie koncepcję opartą na przewodnictwie Stanów Zjednoczonych w sferze militarnej i ekonomicznej, ale z zachowaniem suwerenności poszczególnych państw. Jest to jego zdaniem wariant opozycyjny wobec berlińsko-brukselskich rządów nad Europą, za którymi opowiada się obecna koalicja rządząca. Kaczyński wezwał też do obrony cywilizacji chrześcijańskiej.

