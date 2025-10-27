"Jakiś głupek sprzeda działkę...". Gliński nie gryzł się w język

Wirtualna Polska ujawniła, że tuż przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Ziemia miała trafić do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa, z którym minister Robert Telus spotkał się w czasie kampanii wyborczej.

Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Piotr Gliński nie kryje oburzenia ws. medialnych doniesień. "Tysiące polskich patriotów, członków Prawa i Sprawiedliwości, wypruwa sobie żyły dla Polski, broni Ojczyzny przed Tuskiem, a jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach! Nie ma na to zgody!" – stwierdził polityk PiS we wpisie na X.

Zawieszony polityk PiS wydał oświadczenie

Poseł PiS, były minister rolnictwa Robert Telus uważa, że został zaatakowany za swój sprzeciw wobec umowy Mercosur. W tle jest afera wokół sprzedaży działki pod CPK.

"Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – red.) firmie rodzinnej Dawton" – stwierdził.

"Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona. Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność" – zapewnił polityk PiS.

Polityk zapewnił, że jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. "Zasoby Skarbu Państwa to rezerwa strategiczna, której Polska nie może się pozbywać" – wskazał.

