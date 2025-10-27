Lista osób inwigilowanych Pegasusem. Żurek ujawnił nowe informacje

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w TVN24, że lista osób, które były inwigilowane Pegasusem, liczy 578 nazwisk.

Zdaniem Waldemara Żurka "to jest klasyczny przykład szukania haków na swoich potencjalnych przeciwników wewnątrz partii czy obozu, który rządzi, ale głównie na opozycję".

Dopytywany o to, kiedy poznamy pełną listę inwigilowanych Pegasusem, odpowiedział, że rozmawia o tym z prokuratorami, a na przeszkodzie stoją "moce przerobowe prokuratury". – Musimy mieć świadomość, że na tej liście są różne podmioty. Na pewno są tam nazwiska takie zadziwiające – dodał.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny dodał, że "ma się wrażenie, że to była tak zwana hakownia".

Waldemar Żurek ocenił, iż też, że "to nie jest tak, że na tej liście są same osoby polityków, działaczy społecznych, tylko ona jest listą mieszaną". – Teraz trzeba znaleźć taki klucz, który by nie pozwalał na ujawnienie tajemnic śledztwa. Niektóre osoby po prostu nie chcą, żeby ujawniać publicznie ich nazwiska – dodał.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy ze smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

