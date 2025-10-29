Lekceważenie i obojętność. Media alarmują o szokującym zachowaniu niemieckich nastolatków

"Sueddeutsche Zeitung" informuje, że w ostatnim czasie pracownicy muzeów znajdujących się terenach byłych niemieckich obozów zagłady alarmują o lekceważącym zachowaniu niemieckiej młodzieży. Gazeta opisuje historię dwójki nastolatków z Turyngii, którzy weszli do pieca krematoryjnego w byłym obozie Buchenwald i zrobili sobie zdjęcia, które opublikowali potem w mediach społecznościowych. Wiosną tego roku w byłym obozie Bergen-Belsen uczniowie śpiewali zaś piosenkę z tekstem "Niemcy dla Niemców, precz z obcokrajowcami“.

"Oprócz rosnącego braku szacunku, coraz więcej uczniów prezentuje poglądy rewizjonistyczne lub sympatyzuje z prawicowymi ideologiami. Problem ten jest szczególnie dotkliwy podczas zajęć edukacyjnych z klasami ze wschodnioniemieckiej prowincji" – czytamy.

Pracownicy muzeów wskazują, że skandaliczne zachowania to nic nowego na terenach byłych obozów. W latach 90. ubiegłego wieku dochodziło do aktów wandalizmu i przemocy. Obecnie częściej mają miejsce prowokacyjne i obraźliwe zachowania. Niemieccy uczniowie wykazują lekceważenie dla tematów poruszanych podczas zwiedzania placówki.

Niemcy nie mają wiedzy o zbrodniach przodków

W niemieckim społeczeństwie coraz częstsza jest postawa wyrażająca się w przekonaniu, że Niemcy wystarczająco mocno przepracowały swoją przeszłość i obecnie powinny skończyć z ciągłym przepraszaniem za zbrodnie hitlerowców. Wyniki badań Instytutu Pileckiego przeczą jednak tezie o powszechnej wiedzy o Holocauście.

60 procent mieszkańców Niemiec myśli, że większość ofiar Holokaustu pochodziła z Niemiec. Tylko 28 procent badanych w wieku od 16 do 75 lat wie, że największa grupa ofiar Zagłady z pochodziła z ówczesnej Polski.

57 proc. Niemców jest zdania, że państwa kolaborujące z Niemcami w czasie wojny są tak samo odpowiedzialne za zbrodnie, jak same Niemcy. 34 procent uważa, że odpowiedzialni są przede wszystkim Niemcy, 9 procent że to wyłącznie niemiecka wina.

