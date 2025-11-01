Tusk znów mocno trzyma lejce

NA PIERWSZY OGIEŃ Między bajki można włożyć rozważania o potencjalnej zmianie premiera” – pisze publicysta tygodnika „Polityka”.
„Nikt po wystąpieniu Tuska [na konwencji PO] nie mógł mieć wątpliwości, że lider Koalicji Obywatelskiej jest jeden i to on poprowadzi ją do wyborów, zarówno jako przywódca partii, jak i szef rządu”.
Jeszcze parę tygodni wcześniej na łamach „Polityki”, „Newsweeka” czy nawet „Gazety Wyborczej” ukazywały się spekulacje, czy Wielki Donald nie ciągnie aby koalicji rządowej w przepaść. Co bardziej wolnomyślicielscy kibice koalicji snuli nawet rozważania o zastąpieniu Tuska Radkiem Sikorskim.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
