Tusk znów mocno trzyma lejce
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Tusk znów mocno trzyma lejce

Dodano: 
Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: PAP / Radek Pietruszka
NA PIERWSZY OGIEŃ Między bajki można włożyć rozważania o potencjalnej zmianie premiera” – pisze publicysta tygodnika „Polityka”.

„Nikt po wystąpieniu Tuska [na konwencji PO] nie mógł mieć wątpliwości, że lider Koalicji Obywatelskiej jest jeden i to on poprowadzi ją do wyborów, zarówno jako przywódca partii, jak i szef rządu”.

Jeszcze parę tygodni wcześniej na łamach „Polityki”, „Newsweeka” czy nawet „Gazety Wyborczej” ukazywały się spekulacje, czy Wielki Donald nie ciągnie aby koalicji rządowej w przepaść. Co bardziej wolnomyślicielscy kibice koalicji snuli nawet rozważania o zastąpieniu Tuska Radkiem Sikorskim.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także