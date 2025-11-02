Jutro albo pojutrze

Od Moskwy do Pekinu wszyscy zaprzeczają: „to nie my”, ale stawiają jednocześnie w stan gotowości swoje wojska. Czy to akt wojny? Terroryzm? Może próba rakietowa, która wymknęła się spod kontroli? Głowica tymczasem jest coraz bliżej, może spadnie na St. Louis, może na Chicago. Przewidywana liczba ofiar? Dziesięć milionów.