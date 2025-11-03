Głośna afera zatopi PiS? Ważny polityk partii zabrał głos

Adam Bielan, europoseł PiS, pytany o aferę ze sprzedażą działki pod CPK ocenił, że „nie powinno się to wydarzyć”.

– Na podstawie informacji, które posiadam z mediów, a nie mam żadnej tajnej wiedzy, ta działka nie powinna była być sprzedana. Myślę, że to był duży błąd urzędników. Pytanie, czy polityków. Pytanie, kto z polityków nadzorujących tych urzędników miał świadomość – mówił w kanale „Otwarta Konserwa”.

Dodał, że nie rozmawiał na ten temat byłym ministrem rolnictwa Robertem Telusem, ani z żadnym innym bohaterem tej sprawy.

– Natomiast my dość szybko zareagowaliśmy. To znaczy prezes Jarosław Kaczyński zawiesił trzy główne postacie, które się przewijają w tej sprawie oraz powołał komisję, na czele której stanęła marszałek Elżbieta Witek. Mam nadzieję, że ta komisja dość szybko ustali stan faktyczny – podkreślił.

Afera z działką pod CPK "zatopi PiS"?

Pytany o to, czy afera z działką pod CPK „zatopi PiS”, odpowiedział, że nie zgodziłbym się z taką oceną. Dodał, że nie słyszał takich głosów wewnątrz PiS, że ta afera „nas utopi”.

– Pamiętajmy, że niezależnie od tego, w jakich okolicznościach doszło do transakcji sprzedaży, to trzeba wyjaśnić. To wiemy, że w akcie notarialnym jest możliwość odkupienia tej ziemi przez Skarb Państwa, tak naprawdę bez żadnej straty finansowej. Wiemy też, że przez 1,5 roku obecny rząd, władze spółki CPK, minister, który nadzoruje CPK, ale również minister sprawiedliwości, prokurator generalny tak naprawdę nic w tej sprawie nie zrobił – wskazał.

Sprzedaż działki pod CPK

W ubiegły poniedziałek portal Wirtualna Polska opisał, że w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele firmy dzierżawili działkę od 2008 roku i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. W tekście napisano, że w 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Serwis przekazał, że Robert Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Zdaniem portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że KOWR już jej nie posiada.

Telus i Romanowski zawieszeni przez Kaczyńskiego

Po publikacji artykułu, Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował, że decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego były minister rolnictwa i rozwoju Robert Telus i były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Robert Telus w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, zapewnił, że nie miał żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Dodał, że jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zaznaczył, że ze zrozumieniem przyjął decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu go w prawach członka partii.

