Nawrocki: Brak wdzięczności Ukrainy nie jest mi obojętny

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się w Bratysławie z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim. – Rozmawialiśmy o kwestiach politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych – poinformował polski przywódca.

W Pałacu Prezydenckim w Bratysławie odbyły się zarówno rozmowy "w cztery oczy" jak i rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów Polski i Słowacji. Karol Nawrocki w czasie konferencji prasowej podkreślił, że Polska i Słowacja są nie tylko sąsiadami, ale są sprawdzonymi przyjaciółmi. – W latach 2022–24 polscy piloci brali udział w patrolowaniu przestrzeni powietrznej Słowacji, a kiedy doszło do złamania polskiej granicy za sprawą rosyjskich dronów Pan Prezydent i Słowacja w sposób jednoznaczny zadeklarowali solidarność z Polską – przypomniał.

Pytanie o Ukrainę. Nawrocki mocno o Zełenskim

Podczas wspólnej konferencji prasowej, padło pytanie o relacje z Ukrainą i dalsze wsparcie dla Kijowa, który mierzy się z rosyjską agresję. – Jestem przekonany, że z panem prezydentem, i Polska i Słowacja wspierają Ukrainę. Ale chcę zaznaczyć jedną, bardzo ważną dla mnie rzecz – nie wiem, czy pan prezydent to potwierdzi. Pomoc Ukrainie, jasne stanowisko, kogo popieramy w tym konflikcie po ataku Rosji na Ukrainę, nie zwalnia mnie jako prezydenta RP z domagania się polskich spraw na arenie międzynarodowej i w relacjach z Ukrainą – odparł Karol Nawrocki.

– Czy niektóre ruchy prezydenta Zełenskiego czy Ukrainy wobec Polski, sygnalizowany przez wiele lat brak wdzięczności dla polskiego społeczeństwa, nierozwiązane sprawy polsko-ukraińskie związane z ekshumacjami na Wołyniu czy kryzys związany z płodami rolnymi, które zalewały Polskę, są mi obojętne? Muszę powiedzieć, że nie są mi obojętne – kontynuował prezydent.

– Tak, uznaję, że można wspierać Ukrainę, jasno stawiać swoje sprawy w odniesieniu do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, a stać przy polskiej racji stanu i realizować interes państwa polskiego. To jest moje stanowisko – podsumował przywódca.

