Jak pokolorował drwala?

Pytana, czy zagłosuje za uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, posłanka rzekła: „Na pewno zagłosuję za zdjęciem immunitetu, bo wobec prawa każdy powinien być równy bez względu na to, jakie pełni funkcje publiczne, i to nie ulega wątpliwości”. Stop. Na co redaktor podstępnie: „To jeszcze dopytam, niedawno był wniosek o uchylenie immunitetu Joannie Musze. Jak pani zagłosowała?”. Stop. Na co Maja nasza kochana, z lekko zakłopotanym uśmiechem: „No chyba się pan zgodzi, że to jest inny wniosek, zupełnie inny kaliber sprawy?”.