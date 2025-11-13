Mentzen zaskakuje. "Bardzo dobry marszałek"

Zgodnie z umową koalicyjną, w połowie kadencji Sejmu nastąpi zmiana marszałka izby. Z funkcji odchodzi Szymon Hołownia. W czwartek polityk podpisał swoją rezygnację.

– Często wypominano mi, że jestem drugą osobą w państwie. Marszałek Sejmu rzeczywiście jest drugą osobą w państwie, dlatego jego podstawowym zadaniem, z którego starałem się umiejętnie czy nie wywiązać, było zapewnienie stabilności państwu. Nie tej czy innej koalicji, czy opozycji lub partii tylko państwu polskiemu, które składa się z wyborców różnych partii. Dlatego zaprzysiągłem Karola Nawrockiego, który został wybrany na prezydenta RP – powiedział.

Mentzen wskazuje, dlaczego Hołownia był dobrym marszałkiem

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który w trakcie kampanii prezydenckiej wchodził w ostry spór z Hołownią, opublikował wpis podsumowujący pracę marszałka. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie jest ona całkowicie krytyczna.

"Uważam Szymona Hołownię za beznadziejnego polityka i tragicznego negocjatora. Zupełnie nie wykorzystał swojego wyniku z 2023 roku, dał się sprowadzić do roli marszałka rotacyjnego, nie zapewnił w umowie swojej partii wicepremiera. Przez te dwa lata roztrwonił cały kapitał polityczny, został przystawką Tuska, a na koniec przeprowadził bezsensowną kampanię prezydencką, w której nieuczciwie mnie atakował"

– wskazał Mentzen.

Dalej polityk komentuje: "Pomimo tej krytycznej oceny, uważam Hołownię za bardzo dobrego marszałka Sejmu. Jako opozycja czułem się traktowany uczciwie. Nie mroził naszych ustaw, zapewniał nam prawo głosu. Sprawnie prowadził głosowania, pilnował porządku, rozdzielając awanturujących się posłów PiS i PO. Do tego na koniec odmówił rozpętania chaosu i sprawnie doprowadził do zaprzysiężenia Prezydenta Nawrockiego. Posłowie poprzednich kadencji mogą nam zazdrościć marszałkowania Hołowni. Dziękuję za te dwa lata Panie Marszałku!".

