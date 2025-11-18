Polacy zabrali głos. Czarzasty wolałby nie widzieć tego sondażu

Zgodnie z umową koalicyjną dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia złożył w połowie kadencji rezygnację. Zastąpić ma go Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Dotychczasowy wicemarszałek nie może liczyć nie tylko na poparcie opozycji, ale także części własnych koalicjantów, jak również Polaków.

Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" aż 55 proc. Polaków nie chce, aby Czarzasty objął nową funkcję. Przeciwko są nie tylko wyborcy opozycji, ale także część głosujących na Trzecią Drogę. 45 proc. respondentów uważa, że polityk Lewicy powinien kierować pracami Sejmu.

– Poparcie dla Lewicy jest niskie, a wiele osób może nie rozumieć, dlaczego Hołownia przestał być marszałkiem. Przeciwko Czarzastemu jest cała opozycja i część elektoratu Polski 2050 i PSL. Dlatego wynik badania nie jest zaskoczeniem – ocenił politolog dr Sergiusz Trzeciak.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków.

Polacy ocenili Hołownię

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sondażu na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytał Polaków, jak oceniają okres sprawowania urzędu marszałka Sejmu przez Szymona Hołownię. Dziennik zwrócił uwagę na to, że lider Polski 2050 to "symbol polaryzacji". Wyborcy koalicji rządzącej oceniają go jednoznacznie dobrze, a opozycji – źle. Generalnie jednak nieco więcej jest pozytywnych ocen.

"Zdecydowanie dobrze" Hołownię ocenia 6 proc. respondentów, a "raczej dobrze" – 39,4 proc. Łącznie 45,4 proc. badanych ocenia pracę lidera Polski 2050 jako marszałka Sejmu pozytywnie. Przeciwnego zdania jest 41,5 proc. ankietowanych, z czego 12,1 proc. pytanych wybrało opcję "zdecydowanie źle", a 29,4 proc. – "raczej źle". 13,1 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

