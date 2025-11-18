Nowy marszałek Sejmu. Nie wszyscy politycy koalicji poprą Czarzastego

Zgodnie z umową koalicyjną, 13 listopada Szymon Hołownia żegna się z funkcją marszałka Sejmu. 18 listopada odbędzie się w Sejmie głosowanie nad powołaniem na to stanowisko Włodzimierza Czarzastego, obecnego wicemarszałka, współprzewodniczącego Nowej Lewicy.

Jak się okazuje, nie wszyscy politycy koalicji rządzącej zgadzają się na to, aby Czarzasty objął nową funkcję. Poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050 zadeklarował, że nie zagłosuje za kandydaturą polityka lewicy. Jak wskazał, powodem jego sprzeciwu było zachowanie Czarzastego podczas prac nad obniżeniem składki zdrowotnej.

– Jeśli chodzi o umowę koalicyjną, ona przewiduje dyscyplinę w głosowaniu koalicji w zakresie projektów ustaw i uchwał przygotowanych przez rząd, czyli to, co Lewica złamała tę dyscyplinę przy okazji składki zdrowotnej (...). Pan marszałek nie prowadził tych obrad obiektywnie – powiedział.

Kolejnym posłem z Polski 2050, który nie poprze Czarzastego jest wiceprzewodnicząca klubu Agnieszka Buczyńska.

– Będzie mi ciężko poprzeć tę kandydaturę. Uważam, że nie będzie dobrym marszałkiem – stwierdziła i dodała, że nie zagłosuje za Czarzastym.

Opozycja przeciwko Czarzastemu

Przeciwko kandydaturze Czarzastego jest nie tylko opozycja, ale także niektórzy politycy partii Razem. Marcelina Zawisza stwierdziła w jednym z wywiadów, że decyzja w sprawie zmiany marszałka to sprawa dotycząca wyłącznie koalicji, wynika bowiem z umowy podpisanej przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę.

Zdecydowanymi przeciwnikami Czarzastego są politycy PiS i Konfederacji. Szef klubu największej partii opozycyjnej Mariusz Błaszczak kilkukrotnie apelował do Szymona Hołowni, aby ten nie rezygnował z pełnionej funkcji.

Zarówno PiS, jak i Konfederacja wskazują, że głównym problemem Czarzastego jest jego polityczna przeszłość. Polityk należał bowiem do PZPR.

– To jest wstyd dla naszego parlamentaryzmu, to jest wstyd dla polskiego Sejmu. Konfederacja absolutnie nie przyłoży ręki do takiego wyboru –powiedział Grzegorz Płaczek z Konfederacji.

