"Szczególny rodzaj żonglerki stołkami". Zandberg ujawnił, czy zagłosuje za Czarzastym

We wtorek posłowie zagłosują nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Głosowanie zaplanowano na godz. 11:40.

Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050, podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. To realizacja punktu zapisanego w umowy koalicyjnej podpisanej po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2023 roku, przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

We wtorek posłowie mają też wybrać nowego wicemarszałka lub wicemarszałków Sejmu. Szymon Hołownia mówił w czwartek, że jeśli on zostanie zgłoszony na wicemarszałka, to chętnie podejmie się tej funkcji. Jednocześnie Szymon Hołownia zabiega o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Jego szanse na objęcie tego stanowiska miały wzrosnąć.

Czarzasty ma zostać marszałkiem Sejmu. Zandberg przekazał, jak zagłosuje Partia Razem

Adrian Zandberg z Partii Razem został zapytany w RMF FM o to, jak koło Razem zagłosuje w sprawie kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.

– Koalicja rządząca – z tego, co rozumiem – umówiła się na ten szczególny rodzaj żonglerki stołkami. My nie jesteśmy częścią tej koalicji rządzącej, w związku z czym nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w tym żonglerskim show brać udział – powiedział.

Adrian Zandberg podkreślił, że nie widzi powodu, żeby to popierać. – Dlaczego mielibyśmy popierać takie roszady? – zapytał.

Polityk poinformował, że „decyzję w tej sprawie dotyczącej konkretnego głosowania, podejmie nasze koło”.

Czytaj też:

"Chciałbym, żeby było zapamiętane". Sikorski udzielił rady CzarzastemuCzytaj też:

"Osobista prośba Kwaśniewskiego". Czarzasty ją spełni?