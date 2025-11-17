"Szczególny rodzaj żonglerki stołkami". Zandberg ujawnił, czy zagłosuje za Czarzastym
"Szczególny rodzaj żonglerki stołkami". Zandberg ujawnił, czy zagłosuje za Czarzastym

Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg
Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Włodzimierz Czarzasty ma zostać we wtorek marszałkiem Sejmu. Adrian Zandberg poinformował, jak za tą kandydaturą zagłosuje Partia Razem.

We wtorek posłowie zagłosują nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Głosowanie zaplanowano na godz. 11:40.

Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050, podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. To realizacja punktu zapisanego w umowy koalicyjnej podpisanej po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2023 roku, przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

We wtorek posłowie mają też wybrać nowego wicemarszałka lub wicemarszałków Sejmu. Szymon Hołownia mówił w czwartek, że jeśli on zostanie zgłoszony na wicemarszałka, to chętnie podejmie się tej funkcji. Jednocześnie Szymon Hołownia zabiega o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Jego szanse na objęcie tego stanowiska miały wzrosnąć.

Czarzasty ma zostać marszałkiem Sejmu. Zandberg przekazał, jak zagłosuje Partia Razem

Adrian Zandberg z Partii Razem został zapytany w RMF FM o to, jak koło Razem zagłosuje w sprawie kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.

– Koalicja rządząca – z tego, co rozumiem – umówiła się na ten szczególny rodzaj żonglerki stołkami. My nie jesteśmy częścią tej koalicji rządzącej, w związku z czym nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w tym żonglerskim show brać udział – powiedział.

Adrian Zandberg podkreślił, że nie widzi powodu, żeby to popierać. – Dlaczego mielibyśmy popierać takie roszady? – zapytał.

Polityk poinformował, że „decyzję w tej sprawie dotyczącej konkretnego głosowania, podejmie nasze koło”.

Źródło: DoRzeczy.pl / rmf24.pl
