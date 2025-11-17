"Chciałbym, żeby było zapamiętane". Sikorski udzielił rady Czarzastemu

We wtorek Sejm zagłosuje nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Głosowanie zaplanowano na godz. 11:40. Szymon Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. To realizacja umowy koalicyjnej podpisanej po wyborach parlamentarnych przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

Sikorskiego zapytano o rady dla Czarzastego

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który był marszałkiem Sejmu od września 2014 roku do czerwca 2015 roku, został na konferencji prasowej zapytany o rady dla przyszłego marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Radosław Sikorski stwierdził, że funkcja marszałka Sejmu „jest wyjątkowo trudna, bo jest się w samym centrum cyklonu politycznego, międzypartyjnego”. – Wiemy, jakie u nas panują emocje polityczne – dodał.

Ocenił, że „prowadzenie obrad – to raz, a podejmowanie decyzji czy politycznych, czy dotyczących funkcjonowania Sejmu – to dwa”.

Szef MSZ wspomniał o hotelu sejmowym

– Chciałbym, żeby było zapamiętane, że to ja miałem odwagę podjąć decyzję o budowie nowego budynku komisji sejmowych. Życzę panu marszałkowi Czarzastemu, żeby wykazał się podobną odwagą i zdecydował wreszcie o likwidacji tej brzydkiej anomalii, jaką jest hotel sejmowy z czasów generała Jaruzelskiego. Posłowie, tak jak w innych parlamentach, powinni mieć swoje biura. Moim zdaniem potrzebny jest budynek pracy posłów, z piętrem hotelowym dla gości Sejmu, a nie dla posłów – powiedział Radosław Sikorski.

