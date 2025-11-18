"Chce pokazać, kto w tym kraju rządzi, a kto nie". Idzie trudny czas dla PiS?

We wtorek posłowie zagłosują nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Głosowanie zaplanowano na godz. 11:40.

Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050, podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. To realizacja punktu zapisanego w umowy koalicyjnej podpisanej po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2023 roku, przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

Jakim marszałkiem będzie Czarzasty?

Media zastanawiają się, jak będzie wglądała praca Sejmu pod wodzą współprzewodniczącego Lewicy. Według nieoficjalnych doniesień, Włodzimierz Czarzasty ma mieć znacznie bardziej zasadnicze podejście do pełnienia funkcji i pokazać, kto tak naprawdę rządzi w kraju.

Jedną z głównych zmian ma być powrót do funkcjonowania sejmowej zamrażarki. Hołownia kładł nacisk, aby zarówno projekty ustaw autorstwa opozycji, jak i obywatelskie otrzymywały numer druku, co w praktyce oznaczało rozpoczęcie nad nimi prac. W obecnej kadencji 86 proc. projektów, które wpłynęły do Sejmu było rozpatrywanych. Numer druku otrzymało 86 proc. projektów rządowych i 84 proc. opozycyjnych. Teraz ma się to zmienić.

– W tym względzie będzie wysłany jasny sygnał, że to koalicja odpowiada za rządzenie krajem, a nie opozycja czy Karol Nawrocki. Generalnie marszałek nie będzie się lekko obchodził z opozycją – powiedziała osoba z otoczenia Czarzastego,

Odchodzący marszałek przygotował projekt zarządzenia dotyczący poselskich kilometrówek. Na razie nie wiadomo, czy polityk Lewicy doprowadzi do jego przyjęcia. Sprawa nie jest wygodna dla Czarzastego. Co więcej, jak uważa współpracownik Hołowni, "nie jest fajnie obejmować urząd, gdy ktoś cię z góry próbuje zadaniować".

Kolejną zmianą w stosunku do Hołowni będzie zwiększenie nacisku na lewicową agendę. Posłowie tej formacji podkreślają, że dla partii to wielka szansa, aby zdobyć kilka punktów procentowych poparcia.

– Dla nas ten wybór jest historycznym wydarzeniem, ostatni raz marszałka mieliśmy ponad 20 lat temu, to ważne tożsamościowo. Sprawowania urzędu powinno lewicę wzmacniać, to budowanie bazy na 2027 r. – mówi jedna z osób z partii.

Czytaj też:

"Szczególny rodzaj żonglerki stołkami". Zandberg ujawnił, czy zagłosuje za CzarzastymCzytaj też:

"Państwo musi działać". Hołownia rezygnuje z funkcji marszałka Sejmu