Plan pokojowy dla Ukrainy. Trump podjął decyzję

Wczoraj media obiegła wiadomość, że administracja prezydenta Donalda Trumpa, we współpracy z przedstawicielami Kremla, opracowuje plan zakończenia wojny na Ukrainie. Według nieoficjalnych informacji, projekt obejmuje cztery główne filary: zakończenie wojny na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w Europie, przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą.

Stacja NBC News podaje, że w prace nad dokumentem zaangażowani byli specjalny przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć prezydenta Jared Kushner. Ze strony rosyjskiej w pracach uczestniczyli przedstawiciele rosyjskiej administracji na czele ze specjalnym wysłannikiem Kiryłem Dmitrijewem.

Trump zatwierdza plan dla Ukrainy

Plan został zatwierdzony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Strona ukraińska nie brała udziału w pracach nad porozumieniem. Media podają jednak, że została poinformowana o jego ogólnych założeniach, nie otrzymała jednak szczegółowych informacji i nie otrzymała żadnych propozycji.

"Zakończenie złożonej i śmiertelnie niebezpiecznej wojny na Ukrainie wymaga szerokiej wymiany poważnych i realistycznych pomysłów. Osiągnięcie trwałego pokoju będzie wymagało zgody obu stron na trudne, ale konieczne ustępstwa. Dlatego opracowujemy listę potencjalnych pomysłów na zakończenie wojny, opartą na propozycjach obu stron" – napisał w mediach społecznościowych sekretarz stanu Marco Rubio.

Według amerykańskich urzędników dokument zostanie przedstawiony prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu jako rozwiązanie "rozsądne" oraz jako "fakt dokonany". "Stany Zjednoczone dały do zrozumienia Zełenskiemu, że Ukraina musi zaakceptować ramy porozumienia i jego główne założenia" – potwierdza Reuters powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Czytaj też:

Nadchodzi koniec wojny na Ukrainie? USA "na krawędzi przełomu"Czytaj też:

Bliski koniec wojny na Ukrainie? "Amerykanie nad czymś pracują"