Ponad 10 proc. rocznego budżetu MSZ? "Naprawdę mam nadzieję że to pomyłka"
Ponad 10 proc. rocznego budżetu MSZ? "Naprawdę mam nadzieję że to pomyłka"

Radosław Sikorski, Paweł Jabłoński
Radosław Sikorski, Paweł Jabłoński Źródło: PAP
100 mln dolarów, czyli prawie 400 mln zł, które minister Sikorski chce przekazać Ukrainie z budżetu MSZ, to ponad 10 procent budżetu tego resortu na 2025 rok.

Decyzją ministra spraw zagranicznych kolejne miliony popłyną na Ukrainę. Politycy partii opozycyjnych – dwóch Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości nie zamierzają milczeć. Po raz kolejny pytają, ile jeszcze może wytrzymać polski podatnik.

Sikorski: Jeszcze w tym roku 100 milionów dolarów z budżetu MSZ

– Z budżetu, który mam w MSZ, zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie – powiedział Sikorski w czwartek w Brukseli, przed posiedzeniem unijnej Rady ds. Zagranicznych.

Program PURL (Priority Ukraine Requirements List) ma na celu zakup amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy przez rządzących w Europie na wojnę z Rosją. Za kadencji Trumpa Waszyngton zmienił sposób wspierania Kijowa poprzez zaprzestanie bezpośredniego finansowania części uzbrojenia i sprzętu militarnego.

Jabłoński: Mam nadzieję, że to pomyłka

Zajmujący się m.in. sprawami zagranicznymi poseł PiS Paweł Jabłoński wyraził nadzieję, że obwieszczenie ministra Sikorskiego to jednak pomyłka. "Z rosyjską agresją trzeba walczyć – ale nie poprzez zabieranie pieniędzy z budżetu i tak niedofinansowanego Ministerstwa Spraw Zagranicznych!" – podkreślił.

Jabłoński wskazał, że 100 mln dolarów, czyli prawie 400 mln zł stanowi ponad 10 procent budżetu MSZ na 2025 rok.

"Polska pomogła finansowo Ukrainie bardziej niż ktokolwiek"

"Zamkniemy 1/10 ambasad? Zwolnimy 1/10 dyplomatów?" – zapytał. "Polska pomogła finansowo Ukrainie bardziej niż ktokolwiek inny. Zadaniem naszej dyplomacji powinno być doprowadzenie do tego, aby teraz to nasi sojusznicy wydawali więcej! A zwłaszcza, żeby w końcu przestali blokować konfiskatę rosyjskich rezerw" – ocenił.

"Jeśli mamy wolne 400 mln, te pieniądze należy wydać na poprawę funkcjonowania naszych ambasad, atrakcyjniejsze wynagrodzenia dla młodych ludzi, żeby chcieli pracować w dyplomacji...albo na zwiększenie budżetu NASZYCH służb – żeby następnym razem ruscy dywersanci nie uciekli Kierwińskiemu i Siemoniakowi" – zaproponował Jabłoński.

100 milionów dolarów. Zajączkowska wzywa władze do opamiętania

Źródło: DoRzeczy.pl / X
