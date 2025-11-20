Ponad 10 proc. rocznego budżetu MSZ? "Naprawdę mam nadzieję że to pomyłka"

Decyzją ministra spraw zagranicznych kolejne miliony popłyną na Ukrainę. Politycy partii opozycyjnych – dwóch Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości nie zamierzają milczeć. Po raz kolejny pytają, ile jeszcze może wytrzymać polski podatnik.

Sikorski: Jeszcze w tym roku 100 milionów dolarów z budżetu MSZ

– Z budżetu, który mam w MSZ, zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie – powiedział Sikorski w czwartek w Brukseli, przed posiedzeniem unijnej Rady ds. Zagranicznych.

Program PURL (Priority Ukraine Requirements List) ma na celu zakup amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy przez rządzących w Europie na wojnę z Rosją. Za kadencji Trumpa Waszyngton zmienił sposób wspierania Kijowa poprzez zaprzestanie bezpośredniego finansowania części uzbrojenia i sprzętu militarnego.

Jabłoński: Mam nadzieję, że to pomyłka

Zajmujący się m.in. sprawami zagranicznymi poseł PiS Paweł Jabłoński wyraził nadzieję, że obwieszczenie ministra Sikorskiego to jednak pomyłka. "Z rosyjską agresją trzeba walczyć – ale nie poprzez zabieranie pieniędzy z budżetu i tak niedofinansowanego Ministerstwa Spraw Zagranicznych!" – podkreślił.

Jabłoński wskazał, że 100 mln dolarów, czyli prawie 400 mln zł stanowi ponad 10 procent budżetu MSZ na 2025 rok.

"Polska pomogła finansowo Ukrainie bardziej niż ktokolwiek"

"Zamkniemy 1/10 ambasad? Zwolnimy 1/10 dyplomatów?" – zapytał. "Polska pomogła finansowo Ukrainie bardziej niż ktokolwiek inny. Zadaniem naszej dyplomacji powinno być doprowadzenie do tego, aby teraz to nasi sojusznicy wydawali więcej! A zwłaszcza, żeby w końcu przestali blokować konfiskatę rosyjskich rezerw" – ocenił.

"Jeśli mamy wolne 400 mln, te pieniądze należy wydać na poprawę funkcjonowania naszych ambasad, atrakcyjniejsze wynagrodzenia dla młodych ludzi, żeby chcieli pracować w dyplomacji...albo na zwiększenie budżetu NASZYCH służb – żeby następnym razem ruscy dywersanci nie uciekli Kierwińskiemu i Siemoniakowi" – zaproponował Jabłoński.

