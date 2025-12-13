Łukaszenka uwalnia więźniów. Polskie MSZ o Poczobucie

– Wśród uwolnionych przez reżim Białorusi więźniów politycznych nie ma Andrzeja Poczobuta – przekazał w TVN24 rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W rozmowie z PAP rzecznik zapewnił, że "razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta.

Wiewiór pytany czy prawdą jest, że Andrzej Poczobut odmówił napisania prośby o uwolnienie do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, podkreślił, że nie może mówić o szczegółach negocjacji. Zaznaczył, że "była też propozycja dla Andrzeja Poczobuta". – On się nie zgodził, co nie oznacza, że my w dalszym ciągu razem z partnerami nie działamy na rzecz uwolnienia go – podkreślił rzecznik MSZ.

Sprawa Poczobuta

Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi. Według białoruskiej Prokuratury Generalnej, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym 2023 r., po pokazowym procesie, Sąd Okręgowy w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

W październiku Poczobut został uhonorowany Nagrodą Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Od 1988 r. Parlament Europejski przyznaje ją osobom, grupom lub organizacjom, które wykazują się "wybitnym zaangażowaniem na rzecz praw człowieka, wolności słowa i obrony wartości demokratycznych".

