Episkopat "cenzuruje" kardynała Fernándeza. Co się dzieje?

Chodzi o problem chrztu oraz homo- i tzw. transseksualizmu. Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych ogłosił stanowisko, gdzie zajmuje się godnością osobową i chrztem dzieci poczętych metodą in vitro. W stanowisku zajęto się też krótko kwestią osób homo- i tzw. transseksualnych, które chciałyby zostać rodzicem chrzestnym albo kanonicznym świadkiem chrztu. Zespół KEP odwołał się do nauczania Dykasterii Nauki Wiary, stwierdzając że tzw. transseksualiści nie mogą pełnić zadania chrzestnego lub chrzestnej «jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zgorszenia», a «celem uniknięcia zgorszenia osoba żyjąca w związku homoseksualnym nie może być chrzestnym lub chrzestną, czy też kanonicznym świadkiem chrztu». Problem polega na tym, że w dokumencie, do którego odwołuje się Episkopat... napisano coś innego.