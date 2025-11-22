Salon gdacze, Solidarność triumfuje

Sąd orzekł, że autorskie prawa majątkowe do znaku graficznego "Solidarność” należą do Związku. Wyrok jest prawomocny. O jak się salonowe towarzystwo rozgdakało.

A ja wiem dlaczego wyjecie

A, że "Solidarność to Wałęsa”, a że "to nie jest prawdziwa Solidarność”, a że "hańba” i tak dalej. W całym tym klangorze najbardziej symboliczny wydał mi się głos dziennikarza Wyborczej Wojciech Czuchnowskiego – Zhańbiłeś dziadu ten symbol i unurzałeś w błocie…Nawet Kacperkowi (je tylko Royal Canin) jest za ciebie wstyd – wyje "gwiazda dziennikarstwa”, która ożeniła się z byłą żoną ostatniego szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, a na własnym weselu rozwieszała "miłosne” osiem gwiazdek.