"Rozejm" według Tuska

Zaiste, coś tak absurdalnego, wtórnego, prymitywnego i niemądrego mógł wymyślić jedynie ktoś w skrajnej intelektualnej desperacji i nędzy. Albo z zatrważająco niskim potencjałem umysłowym. To pierwsze pasuje do pana premiera. To drugie – do ogromnej części jego ekipy.

Przypominam, co znalazło się na liście założeń „roku rozejmu”, którym według Donalda Tuska miałby być rok 2026.

1. „Nie atakuj polskich służb i wojska”. Czekam zatem, aż wszystkie kontrakty w państwowej telewizji straci Barbara Kurdej-Szatan.

2. „Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy”. O tym, co jest rosyjską propagandą, zdecyduje kolegium z gen. Stróżykiem, Katarzyną Bąkowicz i gen. Dukaczewskim w składzie.