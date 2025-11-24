Rozliczenia PiS. Polacy ocenili działania Żurka

Uczestnikom badania IBRiS zadano pytanie o to, jak oceniają rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości prowadzone przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Jak wynika z badań, prawie połowa badanych - 45,1 proc. negatywnie oceniło te działania ("zdecydowanie źle" udzieliło 33,6 proc. badanych, a "raczej źle" 11,5 proc.).

Pozytywnie o pracy Żurka wypowiedziało się 32,4 proc. badanych ("zdecydowanie dobrze" działania ocenia 11,7 proc. badanych, zaś "raczej dobrze" 20,7 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 22,5 proc. respondentów.

Co nie dziwi, ocena działań ministra wyraźnie różni się wśród elektoratów koalicji rządzącej i opozycji. Głosujący na Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę w aż 91,8 proc. pozytywnie oceniają pracę ministra sprawiedliwości. Z kolei głosujący na opozycję w zdecydowanej większości - 80,8 proc. ocenia ją źle.

W grupie osób niezdecydowanych bądź niegłosujących 61,7 proc. nie ma zdania na temat rozliczeń prowadzonych przez ministra sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że Waldemar Żurek jest absolwentem Technikum Leśnego w Brynku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2004-2008 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", a od 2018 r. – członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów "Themis". W lipcu 2025 r. premier Donald Tusk powierzył mu funkcję ministra sprawiedliwości. Aby objąć ten urząd, Żurek musiał wcześniej zrzec się funkcji sędziego.

Walka o KRS

Trwa spór dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa. Szef MS Waldemar Żurek przygotował propozycję zmian w przepisach o KRS. Zakłada ona, że członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą sędziowie w wyborach powszechnych, które zorganizuje Państwowa Komisja Wyborcza, a kandydaci do Rady będą musieli posiadać co najmniej 10-letni staż sędziowski.

