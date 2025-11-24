Błaszczak: Tusk chce, żeby to był główny temat rozmów przy świątecznym stole

Telewizja Republika twierdzi, że dotarła do dokumentu dotyczącego działań zmierzających do aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Według tych ustaleń, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa podjął decyzję, aby "z ostrożności procesowej" zwrócić się do Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji o zabezpieczenie terminu posiedzenia wyznaczonego na dzień 22 grudnia, dotyczącego wniosku o aresztowanie Ziobry.

Gdyby były minister stawił się na posiedzeniu, funkcjonariusze mogliby natychmiast wykonać postanowienie sądu.

Ziobro: Trudno udawać, że czegoś tu nie widać

Do sprawy odniósł się już sam zainteresowany. "Nielegalnie przejęta prokuratura. Nielegalnie odsunięci prezesi sądów i sędziowie. Do tego bezprawna likwidacja losowego przydziału spraw w sądach odwoławczych. A w mojej sprawie »wylosowała się« sędzia Agnieszka Prokopowicz z »Iustitii«. I, jak widać, »wylosowała się« od razu z gotowym rozstrzygnięciem. Bo jeśli miesiąc przed jego ogłoszeniem, zanim zapoznała się z materiałem dowodowym, zamawia specjalny konwój, by zawiózł mnie za kratki, to trudno udawać, że czegoś tu nie widać" – zauważył Zbigniew Ziobro, który przebywa na Węgrzech.

"Tusk już zapowiedział, że areszt będzie. Reszta ma tylko przyklasnąć. Czy w tych warunkach ktoś serio chce mnie przekonywać, że pod rządami Tuska czeka mnie uczciwe śledztwo i uczciwy proces?" – dodał poseł i wiceprezes PiS.

Błaszczak: Nie pozostawiają złudzeń

"Termin rozprawy w sprawie Zbigniewa Ziobry i wniosek o konwój policyjny nie pozostawiają złudzeń – Donald Tusk chce, aby były minister sprawiedliwości był aresztowany i chce, żeby to był główny temat rozmów przy świątecznym stole. Tusk robi wszystko, by dać pożywkę dla »silnych razem« i odwrócić uwagę opinii publicznej od kryzysu w służbie zdrowia, drastycznych podwyżek cen prądu i drożyzny w sklepach" – skomentował za pośrednictwem platformy X przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

