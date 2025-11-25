"Dostałeś taką wiadomość? Zgłoś to!". Pilny komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji zamieścił w sieci apel o ostrożność oraz zgłaszania podejrzanych wiadomości elektronicznych, które możemy otrzymać na naszą skrzynkę. Oszuści próbują w ten sposób podszyć się pod instytucje rządowe i wyłudzić od Polaków wrażliwe dane.

"Uwaga! Próba oszustwa! Uwaga na fałszywe e-maile podszywające się pod http://gov.pl ! Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe e-maile, których wygląd i treść sugeruje, że nadawcą jest serwis http://gov.pl. Mogą wyglądać bardzo wiarygodnie, ale ich celem jest wyłudzenie Twoich danych" – czytamy w komunikacie.

Urzędnicy apelują, aby zawracać uwagę na dwa fakty. Naszą czujność powinno wzbudzić to, że domena nadawcy jest inna niż gov.pl. Po drugie, podejrzenia powinna wzbudzić treść wiadomości, która jest nagląca i zachęcająca do podjęcia natychmiastowych działań.

Czego nie wolno robić? Resort przypomina, aby nie dzwonić pod numery telefonu podane w podejrzanym e-mailu, nie klikać w żadne linki oraz nie otwierać dołączonych do wiadomości plików. W przypadku otrzymania takiej wiadomości należy zgłosić ten fakt na stronie cert.pl.

Uwaga na cyberoszustów

Liczba oszustów wykorzystujących komunikatory i platformy internetowe stale rośnie. Ofiary, które wpadną w pułapkę, mogą stracić ogromne sumy pieniędzy. Cyberprzestępcy stosują szeroką gamę taktyk, aby oszukać użytkowników i nakłonić ich do udostępniania informacji, dokonywania płatności, pobierania szkodliwych plików i innych działań.

Przestępcy zazwyczaj wykorzystują socjotechnikę i podszywają się pod krewnych, współpracowników, headhunterów, banki, firmy telekomunikacyjne i inne zaufane osoby oraz firmy. Wykorzystują informacje publiczne (na przykład zwracając się do potencjalnych ofiar po imieniu) i kopiują zdjęcia profilowe, aby wydawać się bardziej wiarygodnymi. Wywierają również presję, aby zmusić ofiary do szybkiego działania, bez czasu na zastanowienie.

