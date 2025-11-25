Morderstwo na UW. Opinia psychiatryczna Mieszka R. później niż planowano

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, dokument może trafić do prokuratury pod koniec grudnia, choć możliwe są dalsze opóźnienia. Prokurator Piotr Skiba podkreśla, że materiał dowodowy jest obszerny, a biegli muszą przygotować w pełni kompetentną analizę. – Mieszko R. nie był wcześniej badany psychiatrycznie. Biorąc pod uwagę czyn i sposób działania podejrzanego, biegli muszą wydać rzetelną opinię – wyjaśnia.

Dwumiesięczna obserwacja w Jarosławiu

Jak ustaliło Radio ZET, Mieszko R. był obserwowany w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu od 1 września do 28 października. To maksymalny, dwumiesięczny okres takiej obserwacji. Jej wyniki przesądzą o dalszych działaniach prokuratury. Wcześniej podejrzany był badany jedynie ambulatoryjnie w szpitalu więziennym w Radomiu. Biegli uznali wówczas, że konieczna jest pełna obserwacja sądowo-psychiatryczna.

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się nie tylko na skierowanie 22-latka na obserwację, ale także na przedłużenie tymczasowego aresztu o sześć miesięcy, do 1 lutego 2026 r.

Co rozstrzygną psychiatrzy?

Opinia ma określić poczytalność Mieszka R. w chwili popełnienia czynu oraz jego aktualny stan psychiczny. To od niej zależy m.in. to, czy podejrzany może ponosić odpowiedzialność karną, czy będzie zdolny do udziału w postępowaniu, jak również czy konieczne będą dalsze badania.

Dr Jerzy Pobocha, psychiatra sądowy, podkreśla, że obie strony, zarówno obrona jak i prokuratura, będą mogły opinię analizować i ewentualnie zaskarżyć. W przypadku wątpliwości będzie można wnioskować o powołanie kolejnych biegłych, jednak dalsze badania musiałyby odbyć się już w trybie ambulatoryjnym. Prokuratura zapowiada, że jeśli zajdzie taka potrzeba, areszt tymczasowy zostanie przedłużony. – Areszt będzie przedłużany do bólu. Mamy do czynienia z okrutną zbrodnią i usiłowaniem zabójstwa — mówi rzecznik prokuratury.

Tragiczne wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim

Do ataku doszło na początku maja 2025 r. 22-letni student prawa miał zaatakować siekierą 53-letnią portierkę zamykającą drzwi Audytorium Maximum. Kobieta zmarła na miejscu. Ranny został także 39-letni pracownik Straży UW, który próbował jej pomóc, trafił do szpitala w stanie ciężkim.

Sprawca został zatrzymany natychmiast po ataku, m.in. dzięki pomocy funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obecnego na kampusie. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa, znieważenia zwłok oraz naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji.Czytaj też:

