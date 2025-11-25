Ten przedmiot znika ze szkół. Co dalej z maturą? MEN potwierdza duże zmiany

Jej miejsce zajmie edukacja obywatelska. To efekt reformy przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Teraz okazuje się, że wraz z przedmiotem zniknie również matura z rozszerzonego WOS-u.

Edukacja obywatelska zamiast WOS-u

Opublikowane projekty nowych podstaw programowych i ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych pokazują, że od 2026 roku WOS zostanie zastąpiony edukacją obywatelską. Nowy przedmiot ma wedle założenia MEN rozwijać krytyczne myślenie, umiejętność współpracy i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Zmieni się nie tylko treść, ale i organizacja zajęć: zamiast dwóch godzin WOS-u w ósmej klasie uczniowie będą mieć po jednej godzinie w szóstej i siódmej.

W praktyce lekcje mają być bardziej praktyczne. Będą m.in. obejmować wizyty w urzędach czy sądach. Nauczyciele chwalą kierunek zmian, ale obawiają się, czy w praktyce starczy czasu na zajęcia w terenie. Zmiany w podstawówkach ruszą od 2026 roku, jednak obejmą najpierw tylko klasy pierwsze i czwarte. Pierwsze roczniki, które dostaną edukację obywatelską, rozpoczną ją w 2028 roku.

Przedmiot zniknie z egzaminów maturalnych

Największa zmiana czeka uczniów szkół ponadpodstawowych. Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer potwierdziła Radiu Zet, że rozszerzony WOS zostanie zastąpiony edukacją obywatelską, gdy do liceów i techników dotrze reforma. Stanie się to najwcześniej w 2031 roku. To oznacza, że z listy egzaminów maturalnych zniknie obecna matura z WOS-u. Jej miejsce zajmie matura z edukacji obywatelskiej. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rozpoczęła jeszcze prac nad nowym egzaminem

Decyzja MEN budzi mieszane reakcje wśród nauczycieli. Niektórzy pedagodzy wskazują, że od lat trwa nieustanna "gra w zmianę nazwy" przedmiotów, bez większego wpływu na jakość treści. – Najważniejsze, żeby program był dobrze przemyślany – podkreślają.

