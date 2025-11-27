"Miło mi poinformować". Ważna decyzja Jarosława Kaczyńskiego

Sprawa dotyczy radnych sejmiku województwa dolnośląskiego, którzy kilka tygodni temu, decyzją prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, zostali zawieszeni w prawach członków. Chodzi o Magdalenę Brodowską, Przemysława Czarneckiego, Łukasza Lacha, Marcina Krzyżanowskiego, Pawła Kura, Krzysztofa Mroza i Ewelinę Szydłowską-Kędzierę. Powodem decyzji szefa PiS były tarcia w klubie i stosunek części radnych do decyzji władz regionalnych partii.

Ukarani politycy wkrótce zabrali głos. W opublikowanym oświadczeniu wskazali, że przyjęli decyzję Kaczyńskiego "ze smutkiem i zaskoczeniem".

"Uważamy, że decyzja o naszym wykluczeniu została podjęta na podstawie jednostronnej i nieprawdziwej relacji zdarzeń, co uniemożliwiło władzom krajowym poznanie faktycznego obrazu sytuacji. To właśnie odcinanie głosu większości klubu od możliwości dotarcia do władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości stało za podjętą przez większość radnych decyzją o odwołaniu dotychczasowego szefa klubu" – wskazali radni.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek tłumaczył, że sprawa zawieszonych radnych "ma pewien dłuższy nieco kontekst, czasowy także, narastała od pewnego momentu".

Koniec postępowania dyscyplinarnego

Michał Dworczyk poinformował w czwartek, że władze partii zakończyły postępowanie dyscyplinarne wobec zawieszonych posłów.

"Miło mi poinformować, że postępowania dyscyplinarne ws. dolnośląskich radnych, członków @pisorgpl zostały umorzone przez rzecznika dyscypliny partyjnej p. K. Karskiego. W związku z powyższym Prezes @pisorgpl p. Jarosław Kaczyński przywrócił wyżej wymienione osoby do pełnych praw członków partii Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy władzom partii za wnikliwą analizę zaistniałej na Dolnym Śląsku sytuacji. Jedność jest najważniejsza #RazemDlaDolnegoŚląska" – napisał europoseł na swoim koncie na platformie X.

Czytaj też:

PiS zawiesi znanego polityka? Rzecznik partii zabrał głosCzytaj też:

Awantura w łódzkim PiS. Szefowa struktur chce zawieszenia znanego europosła