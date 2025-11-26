PiS zawiesi znanego polityka? Rzecznik partii zabrał głos

Miesiąc temu w Łodzi odbywały się Igrzyska Wolności, organizowane przez Fundację Liberté!. W jednym z paneli tej imprezy wystąpił europoseł PiS Waldemar Buda, minister rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Radio Łódź informuje, że nie wszystkim w partii spodobał się fakt, iż polityk wziął udział wydarzeniu. Buda w rozmowie z rozgłośnią powiedział, że konsultował swój udział w tym wydarzeniu z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Właśnie te słowa miały być jednym z powodów wniosku o zawieszenie europosła w prawach członka, bo miały one być nieprawdą. Kolejny powód to rzekome nieopłacanie składek członkowskich – podano. Wniosek miała złożyć szefowa łódzkiego PiS-u Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Posłanka nie chciała komentować sprawy.

Radiostacja przypomina, że "Agnieszka Wojciechowska van Heukelom została szefową łódzkiego PiS-u rok temu – na początku swoich rządów na jej wniosek w partii zawieszono dwóch radnych: Radosława Marca i Krzysztofa Stasiaka". Z kolei Waldemar Buda dostał się do Parlamentu Europejskiego w ubiegłym roku z list Prawa i Sprawiedliwości właśnie w okręgu łódzkim.

Bochenek: Decyzja o zawieszeniu Budy nie jest rozważana

Na doniesienia o zawieszeniu polityka zareagował rzecznik PiS, Rafał Bochenek.

twitter

"Ze zdumieniem czytamy medialne rewelacje dotyczące Waldemara Budy, jakoby jego sprawa miała dotyczyć udziału w Igrzyskach Wolności. To oczywista nieprawda. Wniosek, który wpłynął do centrali PiS ze struktur lokalnych partii, dotyczy braku regulowania składek i związanych z tym zaległości – co szczególnie dziwi w przypadku europosła" – napisał na portalu X parlamentarzysta.

Jak zaznaczył Rafał Bochenek, decyzja o zawieszeniu Waldemara Budy "nie zapadła i nie jest rozważana".

"Ta dziwna reakcja dotyczy czegoś, co w ogóle nie miało miejsca – i to jest najbardziej zastanawiające w tej całej sytuacji" – czytamy we wpisie.

Czytaj też:

Tusk mocno uderzył w polityków PiS. Porównał ich do rosyjskich oligarchówCzytaj też:

Kaczyński zawiesił kolejnego członka PiS. To efekt bulwersującej sprawy