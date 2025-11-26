Awantura w łódzkim PiS. Szefowa struktur chce zawieszenia znanego europosła

Miesiąc temu w Łodzi odbywały się Igrzyska Wolności, organizowane przez Fundację Liberté!. W jednym z paneli tej imprezy, która ma charakter liberalno-lewicowy, wystąpił europoseł PiS Waldemar Buda, minister rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Radio Łódź informuje, że nie wszystkim w partii spodobał się fakt, iż wziął udział wydarzeniu. Europoseł Buda w rozmowie z rozgłośnią powiedział, że konsultował swój udział w tym wydarzeniu z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Właśnie te słowa miały być jednym z powodów wniosku o zawieszenie Budy w prawach członka, bo miały one być nieprawdą. Kolejny powód to rzekome nieopłacanie składek członkowskich – podano. Wniosek miała złożyć szefowa łódzkiego PiS-u Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Poseł nie chciała komentować sprawy.

W PiS są oburzeni. "To brzmi jak absurd"

"Agnieszka Wojciechowska van Heukelom została szefową łódzkiego PiS-u rok temu – na początku swoich rządów na jej wniosek w partii zawieszono dwóch radnych: Radosława Marca i Krzysztofa Stasiaka. Waldemar Buda dostał się do PE z list PiS-u z łódzkiego okręgu w 2024 roku. W europarlamencie zasiada w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi" – czytamy.

Doniesienia lokalnej rozgłośni komentuje innych eurodeputowany PiS, Piotr Mueller. "Jeżeli jest prawdą, że ktoś chce zawiesić Waldemara Budę za to, że walczy o głosy dla PiS na polu nieprzyjaciela, to byłaby groteska. Mamy przekonywać tylko przekonanych? Czy walczyć o nowe głosy? To co kolejny odważny krok: zawieszamy wszystkich posłów chodzących do TVN, Onetu, Radia Zet i walczących o głosy na trudnych odcinkach? Lista długa" – zauważa były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

Poseł PiS Krzysztof Szczucki również nie kryje oburzenia. "Jeśli to prawda, że ktoś zamierza ukarać Waldemara Budę za próbę zdobywania poparcia dla PiS w nieprzychylnych środowiskach, to brzmi to jak absurd. Czy naprawdę mamy mówić wyłącznie do własnych sympatyków, zamiast walczyć o nowych wyborców i promować nasze idee?" – pyta.

W ostatnich dniach media donoszą też o innym konflikcie wewnątrz partii Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o spór między byłym premierem, Morawieckim, a jego krytykami.

