Tusk wskazuje głównego rywala KO. "Bój o przyszłość Polski"

Z nowego sondażu OBG wynika, że Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,01 proc. poparcia, wygrałaby wybory parlamentarne. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Na drugim miejscu z 10-punktową stratą do Koalicji Obywatelskiej, uplasowało się PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 27,97 proc. uczestników sondażu OGB. Oznacza to spadek poparcia o 0,1 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chce zagłosować 13,97 proc. wyborców, co oznacza spadek o 0,3 pkt proc. Do Sejmu weszłaby też Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna mogłoby liczyć na 8,94 proc. głosów. Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia o 2,1 pkt proc.

"Poparcie dla Konfederacja i Grzegorza Brauna wśród wyborców o poglądach prawicowych. Wiara Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, że walka o głosy na prawicy ich nie dotyczy była dość naiwna. Na prawicy to dziś »Free For All«" – stwierdził Łukasz Pawłowski, prezes OGB.

Wyniki badania skomentował premier Donald Tusk. "Wiele wskazuje na to, że bój o przyszłość Polski rozegra się między Koalicją a Braunem i Konfederacją"

– stwierdził. Lider KO pomija PiS, co może wskazywać, że Tusk będzie skupiał się na nowej polaryzacji KO kontra Braun i Mentzen.

Z kolei Grzegorz Braun pisze: "Moich wyborców, skądkolwiek przychodzą, najuprzejmiej pozdrawiam – a moim psychofanom, polit-poprawnym funkcjonariuszom frontu ideologicznegożyczę dalszego powodzenia w przenikliwych analizach fenomenu ⁦Korony Polskiej".

Sondaż OGB: Koalicjanci Tuska pod progiem wyborczym

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Lewica – 4,24 proc. (spadek poparcia o 0,2 pkt proc.), Partia Razem – 2,75 proc. (wzrost poparcia o 0,5 pkt proc.), PSL – 2,68 proc. (wzrost poparcia o 0,5 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,44 proc. (spadek poparcia o 1,5 pkt proc.)

Zgodnie z wynikami sondażu, obecna koalicja rządząca straciłaby władzę. Żaden z koalicjantów Donalda Tuska nie znalazłby się w Sejmie.

Sondaż OGB wykonano metodą badawczą CATI na próbie 1 tys. respondentów w dniach 22-25 listopada 2025 roku.

