Nawrocki odmówił Sikorskiemu. Połowa wniosków z MSZ odrzucona

"MSZ złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę,' z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez prezydenta. Nie otrzymaliśmy informacji wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy" – napisał Sikorski w czwartek w serwisie X.

Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r. Nadawany jest za "wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa".

Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.

Medale w MSZ, odznaczenia i ordery w służbach. Nawrocki odrzuca wnioski

Wcześniej stacja TVN24 podała, że prezydent odrzucił 130 wniosków o odznaczenia i ordery dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz żołnierzy wojskowych służb specjalnych: Służby Wywiadu Wojskowego (SWW) i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Premier Donald Tusk poinformował na początku listopada, że prezydent nie podpisał 136 awansów na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW. Premier ocenił, że to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Karol Nawrocki w odpowiedzi oświadczył, że szef rządu "skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło". – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – ocenił Nawrocki.

Później w wywiadzie dla TV Republika prezydent oświadczył, że "po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej po 1989 r. szefowie służb odmówili spotkania z prezydentem wybranym demokratycznie". – Czekam na przeprosiny i na stawienie się szefów służb u prezydenta Polski, żeby rozmawiać także o awansach oficerskich – zaznaczył.

Pismo z Kancelarii Prezydenta do KPRM. "Ostateczna negatywna odpowiedź"

W środę (26 listopada) minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że Kancelaria Prezydenta odesłała we wtorek do Kancelarii Premiera wniosek o nadanie pierwszych stopni oficerskich funkcjonariuszom ABW. Siemoniak uznał to, za "ostateczną negatywną odpowiedź".

Pierwszy stopień oficerski (podporucznik) nadaje prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych i administracji, w zależności od służby.

