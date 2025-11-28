PiS za polexitem? Jaki mówi wprost

– Akurat ja sam nie należę również do zwolenników tego rozwiązania. Ja uważam, że po prostu Unia Europejska integruje się w złym kierunku. Bardziej powinna się integrować w kierunku ekonomicznym, gospodarczym i wtedy Polska będzie wygrywać – powiedział polityk w rozmowie z RMF FM.

Jaki: Powinniśmy wyjść z projektem nowej konstytucji

Europoseł PiS wskazał, że jego ugrupowanie powinno przedstawić projekt nowej ustawy zasadniczej.

– Musimy wyjść z ofensywą programową. Całę szczęście jesteśmy formacją, która cieszy się przymiotem wiarygodności, jeżeli chodzi o realizowanie programu. Ja uważam, że teraz powinniśmy wyjść z projektem nowej konstytucji – powiedział Jaki.

Polityk podkreślił, że największa partia opozycyjna powinna w tej sprawie współpracować z prezydentem Karolem Nawrockim.

– Powinna od nas wyjść od nas propozycja, jak ułożyć sobie nowe relacje z Unią Europejską w dobie tych wszystkich problemów – zauważył.

"Rządzą jacyś szaleni ludzie"

Patryk Jaki odniósł się również do sprawy Zbigniewa Ziobry. 7 listopada Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

– Uważam, że czas przyznał mu rację – powiedział Jaki, zwracając uwagę, "jak bardzo Platforma chce się na nim mścić".

– Tusk chce się na nim mścić, to tylko pokazuje jak bardzo się go boją. My żyjemy w nienormalnej sytuacji. Ja nie znam, ale może pan redaktor zna to porozmawiajmy na ten temat, lidera drugiego państwa, może poza Rosją, który prawie codziennie ogłasza, że celem jego życia jest to, aby powsadzać konkurentów politycznych. Tak jest tylko w Rosji – powiedział europoseł PiS. – Rządzą jacyś szaleni ludzie w Polsce – dodał.

Czytaj też:

Status Polski w UE. Kaczyński ma propozycję, ale konieczna zmiana rząduCzytaj też:

Schetyna: Afera z KPO to paliwo dla zwolenników polexitu