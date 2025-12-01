UE będzie finansowała aborcję dla Polek? Obrońcy życia apelują do europosłów
Parlament Europejski, zdjęcie ilustracyjne
Parlament Europejski, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się 2 grudnia wysłuchanie publiczne w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Mój głos, mój wybór”, która postuluje finansowanie turystyki aborcyjnej dla obywatelek UE. Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) Jakub Bałtroszewicz apeluje do polskich europosłów o wzięcie udziału w tym wysłuchaniu i wyrażenia sprzeciwu w sprawie tej inicjatywy.

Federacja przypomina, że wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim przyglądać się będzie Komisja Europejska, która już 1 października spotkała się z autorami inicjatywy "Mój głos, mój wybór”. Od rezultatu tego wysłuchania zależeć będzie jakie kroki podejmie Komisja Europejska (ma czas na to do 1 marca 2026 roku) i czy zdecyduje się finansować turystykę aborcyjną dla obywatelek UE.

– Jeżeli do tego dojdzie, Polka, która będzie chciała dokonać aborcji, będzie mogła wyjechać do Niemiec, Francji czy Holandii i zrobić to na koszt podatnika europejskiego, czyli każdego z nas. W ten sposób też UE kompletnie pominie przepisy krajowe w tej sprawie. To oznacza, że mimo kompletnego braku kompetencji Unia Europejska, a nie Polska będzie decydowała o prawie do aborcji w Polsce, a nasze przepisy chroniące życie staną się de facto martwe – podkreśla Jakub Bałtroszewicz.

Apel do europosłów z Polski

Prezes Fundacji JEDEN Z NAS i PFROŻ Ruchów Obrony Życia dodaje, że aby do tego nie doszło, potrzebne jest jasne i stanowcze stanowisko polskich eurodeputowanych, którzy powinni uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym i zabrać jednoznaczny i stanowczy głos przeciwko próbom wykorzystywania pieniędzy podatnika UE do promowania i finansowania działań związanych z aborcją.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia na swoich stronach internetowych umieściła listę maili do eurodeputowanych potencjalnie wspierających sprawę ochrony życia oraz propozycję listu, który można wysłać w tej sprawie do polskich polityków. Opublikowana została też nota prawna, która szerzej nakreśla podnoszoną problematykę.

– Dzisiaj prosimy Was o "zasypanie” skrzynek pocztowych naszych eurodeputowanych, by jasno i wyraźnie zobaczyli, że w Polsce wiemy o tej decydującej debacie na temat życia i oczekujemy ich obecności i zajęcia stanowiska w jej trakcie – apeluje Jakub Bałtroszewicz.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: KAI
