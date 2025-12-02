"Jak można mu przypisywać złe intencje?". Gramatyka broni Donalda Tuska

Nie milkną echa słów Donalda Tuska, które w poniedziałek padły podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec w Berlinie. Szef polskiego rządu stwierdził, że jeśli Niemcy nie wypłacą odszkodowań ofiarom niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej, wtedy Polska będzie rozważała przeznaczenie na ten cel własnych środków.

Gramatyka broni Tuska

Wypowiedź premiera wywołała w Polsce burzę. Jak się okazuje, znaleźli się także politycy, którzy bronią Tuska. Jednym z nich jest Michał Gramatyka z Polski 2050. Poseł stwierdził, że słowa lidera KO są "celowo przedstawiane", aby "brzmiały niewłaściwie".

– Z kontekstu rozmowy wynikało: Róbcie jak najszybciej, bo jak wy tego nie zrobicie, to będzie to musiał za was zrobić ktoś inny, będziemy musieli to zrobić za was, tak to zrozumiałem. Chodzi o to, że ofiar II wojny światowej, ludzi którzy cierpieli z rąk Niemców jest coraz mniej, one umierają. Usłyszałem w tym wezwanie polskiego premiera do niemieckiego rządu, żeby ktoś może tam poszedł po rozum do głowy i zaczął realizować te odszkodowania, to zadośćuczynienia póki żyją jeszcze ludzie, których to może dotyczyć – stwierdził.

Zdanie Gramatyki, Tusk w Berlinie starał się "docisnąć" kanclerza RFN Friedricha Merza. Dodał, że polski premier sam pochodzi z rodziny, która w czasie II wojny światowej została wykorzystana przez Niemców.

– Premier pochodzi z rodziny, której członkowie, podobnie jak wiele śląskich rodzin, byli zmuszani, by służyć pod obcą flagą. To człowiek który jest osobiście zainteresowany tym, żeby takie zadośćuczynienie dla ludzi się pojawiło. Nie wiem, jak można w ogóle przypisywać mu złe intencje w tej sprawie. Wszyscy w tej sprawie powinniśmy być razem – tłumaczył poseł Polski 2050.

