Błaszczak dziękuje Orbanowi: Trzeba stać po stronie prawdy

Premier Węgier Viktor Orban udostępnił na platformie X wpis konta Globe View News, w którym przytoczono wypowiedź prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą Grenlandii. Orban skomentował go krótko: "Dobrze powiedziane. Słuszna uwaga!".

W udostępnionym poście Globe View News zacytowano słowa Nawrockiego: "Myślę, że dyskusja o Grenlandii powinna pozostać przede wszystkim sprawą premiera Danii i prezydenta Donalda Trumpa".

Błaszczak dziękuje Orbanowi

Teraz Mariusz Błaszczak zamieścił wpis, w którym zwrócił się do premiera Węgier. "W czasach, gdy europejska polityka często tonie w retoryce pozbawionej odpowiedzialności, takie głosy są nie tylko potrzebne, ale budują prawdziwą wspólnotę państw, które dążą do suwerenności i dobrobytu swoich obywateli" – napisał polityk PiS.

"Dziękuję premierowi Orbánowi za dostrzeżenie problemów związanych z bezprawnymi działaniami obecnego rządu Donalda Tuska i za decyzję o udzieleniu pomocy prawnej m.in. Zbigniewowi Ziobrze, który nie może dziś liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. To gest, który pokazuje, że w polityce międzynarodowej można i trzeba stać po stronie prawdy, niezależnie od tego, jak niewygodna może być" – dodał w tym samym wpisie.

Zbigniew Ziobry z azylem politycznym na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręcznie sterował konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces. – Azyl polityczny został przyznany ze względu na to, że prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Zadajmy sobie pytanie, czy jest umotywowany politycznie? Oczywiście, że tak. (...) Czy Zbigniew Ziobro jest ścigany ze względów politycznych? Oczywiście, że tak – skomentował w poniedziałek na antenie RMF FM były premier Mateusz Morawiecki.

