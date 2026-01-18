Europejscy mistrzowie
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Europejscy mistrzowie

Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie Źródło: Wikimedia Commons / Matlin, CC BY-SA 2.0
DO ZOBACZENIA Z Europeum przy Placu Sikorskiego do gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie trafiły zbiory sztuki MNK ze Starego Kontynentu.

Zostaną tam na dłużej, w otwartej w grudniu Galerii Sztuki Europejskiej.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

