Kariera Andrzeja Dudy

Z tym większą radością spieszę zatem donieść, że tym razem napiszę o czymś pozytywnym, budującym i dającym otuchę. I tym razem okazało się, że Polacy są niewdzięczni, nierozumni i małostkowi, za to, jak to już nieraz w naszej historii bywało, prawdziwą wielkość i zasługi docenili inni, obcy. Wprawdzie w tym przypadku chodzi o sojuszników, i to nie byle jakich, bo najbliższych, ale zawsze to wstyd, że trzeba było pomocy zza oceanu, żeby to, co wielkie, zostało uznane. Otóż nie trzymając już czytelników dłużej w stanie niepotrzebnego zgoła napięcia, napiszę wprost, że za sprawą Amerykanów wreszcie znalazł pracę były polski prezydent, Andrzej Duda.