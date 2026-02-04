"Robi z ludzi mrożonki". Zandberg z interwencją poselską w polskim markecie

Od kilku dni w mediach społecznościowych pojawiają się informacje o niskich temperaturach panujących w sklepach Dino. Postanowił to sprawdzić Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. – Firma Dino robi z ludzi mrożonki i to ewidentnie się opłaca. Jesteśmy właśnie z interwencją poselską w markecie Dino w Sochaczewie. Mamy udokumentowane naruszenie przepisów. Ludzie pracują tutaj w temperaturze ośmiu stopni – mówił polityk w nagraniu opublikowanym w środę w mediach społecznościowych.

W filmie wystąpił również Eryk Kościk z warszawskiego okręgu partii Razem oraz OPZZ Konfederacji Pracy w handlu. – Mamy setki zgłoszeń dotyczących pracy w niskich temperaturach, pracy z naruszeniem zasad BHP. Nie godzimy się na to. Jesteśmy tutaj, walczymy dla pracowników. Nie może być tak, że firma nie odpowiada na zgłoszenia, nie odpowiada na zalecenia wystawiane przez Państwową Inspekcję Pracy. To jest po prostu poniżej godności. To jest traktowanie pracowników jak instrumentów, po prostu do robienia pieniędzy. Nie godzimy się na to. Prawa pracownicze są i mają być przestrzegane – powiedział.

Dino pod lupą PIP

Portal WP Finanse podał, że Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadza kontrole w sklepach Dino w różnych częściach kraju, m.in. w województwach: mazowieckim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Wyniki kontroli zostaną zaprezentowane po ich zakończeniu, prawdopodobnie pod koniec marca.

Zgodnie z przepisami, minimalna dopuszczalna temperatura przy lekkiej pracy fizycznej (a za taką uznawana jest praca w sklepie) to 18 stopni Celsjusza. W przypadku magazynów czy chłodni, gdzie wykonywana jest cięższa praca fizyczna, temperatura nie może spaść poniżej 14 stopni Celsjusza.

Dino Polska otworzyło w ubiegłym roku 345 nowych sklepów. Na koniec 2025 r. sieć liczyła 3 033 placówki. Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w perspektywicznym i rosnącym segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

